海碩公開賽》「台澳配」首次搭檔好彩頭 直落二過關

2018年09月17日 19:44 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

(20:10更新，補充選手賽後說法)2018高雄海碩公開賽會內賽今天點燃戰火，台灣選手只有一場比賽，為台將「小毛」彭賢尹/澳洲莫斯利（Bradley Mousley）對上持外卡參賽的地主組合李冠毅/尤承宇的男雙，「台澳配」力戰1小時又3分鐘，以6：4、6：4獲勝。

彭賢尹和莫斯利收下第一盤後，第二盤趁勢連得4局，以4：0大幅領先，不過第4局彭賢尹的發球局保得有點驚險，一度面臨兩個破發點危機，最後順利保發，在5：1距離勝利只有一局之際，李冠毅/尤承宇放手一搏，連續追回3局，第10局「台澳配」才在莫斯利的發球局中拿下獲得勝利的一局。

22歲的莫斯利賽後表示：「第二盤雖然在大幅領先下被追近局數，但我不太擔心，因為我們是領先的一方，雖然中間有些關鍵球沒把握，但我對自己的發球，以及小毛的截擊有信心，還好最後仍順利收下勝利。」

這是「台澳配」首次搭檔，莫斯利指出，比賽中有時會不確定彼此要怎麼去打，所以會有點困擾，幸好問題不大，很開心最後比賽結果是好的，他並說：「很開心來到高雄比賽，和彭賢尹還要再磨合一下，如果默契更好，應該就能贏更多比賽。」

彭賢尹透露，之前固定雙打搭配的白俄羅斯選手，因為家裡因素現在主要打歐洲賽事，亞洲賽事就比較不會參與，自己已經有段時間沒有固定雙打搭檔，剛好莫斯利這站比賽也想打雙打，因緣際會下決定搭檔，目前先邊打邊看，繼續尋覓能夠長期合作的夥伴。

從2012年到今年，彭賢尹7屆海碩賽事全勤出賽，今年大會引進鷹眼系統，他說：「對於鷹眼設備印象很深刻，畢竟過去台灣賽事不太會有這套高級設備，海碩賽事每年越辦越好、吸引更多好手參加、獎金提高，對選手來說都是好事。」

(中時電子報)