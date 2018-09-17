謝長廷控受訪畫面遭藍營變造 謝寒冰指出4個疑點

2018年09月17日 20:06 中時電子報 黃麗蓉

我大阪辦事處長蘇啓誠輕生身亡，駐日代表謝長廷除忙善後，也在臉書貼出一張新聞圖片，上頭寫著「就算大阪辦事處都死光光了，我也不辭職」，指控有人蓄意截取他受訪談論磯子電廠的畫面，扭曲變造成他沒說過的話。對此，名嘴謝寒冰指出4個疑點，並反問謝長廷怎麼證明這張圖是藍營合成的？

謝寒冰在臉書表示，有人變造謝長廷受訪畫面，說「大阪辦事處都死光了我也不辭職」，謝長廷立刻在臉書上公布真假比對畫面，還在圖下方直指「藍色處為藍營合成圖，要抹黑謝長廷」。

謝寒冰直指以下幾點很奇怪：

1.要抹黑一個人，會用這種謝長廷明顯不可能在接受訪問時會說的話，抹黑的人智商恐怕有嚴重問題。要說發洩搞笑還比較可能。

2.謝長廷掌握了什麼證據，可以證明這張圖是藍營合成的？如果沒有，算不算帶頭散佈假新聞？

3.有網友認為從字體看，疑似是用簡體中文版轉換變造的，懷疑是大陸網友所為。謝寒冰點出，台灣人不能用簡體中文版電腦？會變造的人不懂明顯的字體差異？常上網的人不知道查IP很容易？

4.就在民進黨狂帶風向定調假新聞殺了外交官之際，這張漏洞百出的圖就剛好出現了。而我們的謝代表也在忙著處理蘇處長善後，卻能迅速確實地找出原圖並立刻反擊，這一切會不會配合的太好了些？

謝寒冰強調，他贊成追查到底，也真想看看此人到底是網路白癡，還是位反串大師？

網友回應說：「反正不是綠的，因為綠的都用錄音檔，藍的用合成，應該是這種概念。」、「反向操作，不愧是民進黨。」、「我只能說，『要怎麼收穫先那麼栽』，想想看，是誰先造就這種假新聞風氣？」

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(中時電子報)