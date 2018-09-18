高雄》從廢墟到社區的後花園 謝淦波用心拚里長

謝淦波主動聯繫矮房屋主表明願無償提供環境清潔的服務，他花了數天將堆積數年的垃圾雜草清除，隨後並將傾倒的磚瓦、竹、木材重新搭建成意象牆及休憩椅，同時也透身邊親友募集蘭花等植栽。 （劉宥廷攝）

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位於鹽埕區瀨南里內的老街「賊仔市」，是老一輩人共同記憶，這曾經是鹽埕商業發達的象徵，如今隨著時代的變遷，社區逐漸凋零，商場內的店家稀稀落落，人口多數也外移；里長參選人謝淦波把30餘年經營企業的精神落實在里鄰的建設上，讓一處廢墟變成社區後花園。（劉宥廷攝）

位於鹽埕區瀨南里內的老街「賊仔市」，是老一輩人共同記憶，這曾經是鹽埕商業發達的象徵，如今隨著時代的變遷，社區逐漸凋零，商場內的店家稀稀落落，人口多數也外移；里長參選人謝淦波把30餘年經營企業的精神落實在里鄰的建設上，讓一處廢墟變成社區後花園。

緊鄰賊仔市旁是好幾戶咕咾石搭建的矮房，因屋主多數早已遷出，加上幾次的風災，矮房早已塌陷傾倒，成為了路過民眾眼中的廢墟；謝淦波主動聯繫矮房屋主表明願無償提供環境清潔的服務，他花了數天將堆積數年的垃圾雜草清除，隨後並將傾倒的磚瓦、竹、木材重新搭建成意象牆及休憩椅，同時也透身邊親友募集蘭花等植栽。

原先周邊鄰居看不懂謝在做些什麼，甚至還笑他是不是「頭殼壞掉了」，謝指出，他不以為意，就這樣默默進行了數個月，直到雛形漸成，左鄰右舍才發現，怎麼賊仔市後面這塊空地變漂亮了。

謝說，該處不再有遊民隨地便溺，鄰居看到環境變好了，都直呼太不可思議，甚至成了不少觀光客或外拍團體取景標的；謝認為，與其坐等社區沒落再來抱怨，不如帶頭來改變它，從他自己孤軍奮戰，到許多志同道合的里民挺身而出，大多數人還是期待改變的。

(中時 )

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