轉行傳承父親手藝 中西合璧打造不同美味的糕餅

2018年09月18日 08:16 中時 楊漢聲

使用3種奶油做成的美味鳳梨酥。（楊漢聲攝）

39歲的黃俊榮3年前返回台東故鄉，開設「東台灣黃老爹烘焙坊」，傳承父親的好手藝加上年輕創意，中西合璧，做出讓父親驕傲的糕餅。「美麗鳳梨酥」是最受歡迎的品項之一，使用鹿野在地土鳳梨，餅皮更是費心搭配了法國諾曼第無水發酵奶油、紐西蘭阿羅莉奶油及法國飛雪無鹽奶油，3和1完美比例，讓人讚不絕口，也成為店內人氣王。

「我有個愛臭屁的老爸！」39歲的黃俊榮因此放棄海運的工作，返鄉接下父親手藝，要做出讓父親驕傲的糕餅。黃俊榮說，父親是傳統糕餅師傅，退休後改從事農業，但過年過節時仍會「重操舊業」，大展手藝製作糕品分送親友，為的就是要聽見別人說「真是好吃的糕餅!你說臭不臭屁?」黃俊榮打趣的說。

黃俊榮指出，每當父親開始動手做蛋黃酥、小月餅及鳳梨酥要轉送親友時，他就是免費勞工。從小負責幫忙揉麵團等事，自此打下基礎，父親每年做的糕餅數量也越來越多，蛋黃酥甚至一次多達400顆。5年前，他向父親提議，與其一直送人，不如他自己開店賣。

於是他前2年開始在網路上試賣，沒想到大受歡迎，鼓舞了他開店的決心。3年前在正氣北路開設了屬於自己的第1家店，從採買、製作到販賣，全由他一手打理;龜毛的父親偶爾會來「抽查」，隨手拿塊糕餅放入嘴中品嘗，只要沒讓他滿意，就會被唸得滿頭包，但技術也因此越來越好。

黃俊榮表示，他的鳳梨酥是採用台東在地土鳳梨，餅皮更是採用3種奶油調配，搭配上土鳳內餡甜度剛剛好。一口咬下，唇齒留香，讓人回味無窮，吃了還想再吃。父親堅持要保留傳統原味，他每年則會創新口味，如最新研發的卡夫奶油乳酪芋頭餅，也受到顧客喜愛，傳統與創新並存，激盪出好滋味，讓人更鼓舞，他會努力不懈，以做出「讓父親驕傲的糕餅」為職志。

東台灣黃老爹烘焙坊位於台東市正氣北路367號，鳳梨酥1盒12入480元，營業時間為上午10點至晚上8點，連絡電話089360340。

(中時 )