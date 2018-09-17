影）北捷台北車站濺血片曝光 女嫌領有中度精障隨機殺人

2018年09月17日 21:44 中時 謝明俊

（謝明俊翻攝）

台北捷運昨日驚傳疑似精神障礙女子持美工刀隨機傷人事件，一名家住桃園的王姓女子，昨日傍晚６時３５分左右，在北捷信義淡水線一號詢問檯前，無故亮刀攻擊下班搭乘捷運的潘姓女子，王女當場被站務人員及保全制伏送警，潘女經送醫紮縫後已無大礙，警方目前已連絡王女家屬，家屬表示王女領有中度精障手冊，警方研判是王女精神不穩定下隨機傷人。

警方初步調查，７１年次的王姓女子，因患有精神障礙疾病，並領有精障手冊，所以平日在家賦閒，並未有正常工作，昨日王女乘家人不注意時，偷溜翹家，不料，卻跑到台北捷運站演出傷人事件。昨晚事發後，家人接獲警方通知，已趕赴台北了解經過。

昨日傍晚６時３５分左右，一名３１歲的潘姓女子下班搭乘信義淡水線捷運，由台北火車站下車，當潘女走出一號詢問檯旁匣門時，站在匣門口的王姓女子，突然亮出一把小型美工刀，不分青紅皂白就往潘女胸前劃了一刀。

疑有精障傾向的王姓女子持這把美工刀傷人。〔警方提供〕

潘女受傷吃痛，伸手緊抓王女持刀手腕，不讓王女離開，並大喊救命，在詢問檯值的站務人員見狀趕緊上前協助，並通知附近保全人員趕來，聯手制伏王女，奪下美工刀，捷警隊第一分隊據報出動線上巡邏員警趕往，將王女交由轄區中正一分局忠孝西路派出所員警帶回，被害潘姓女子則由警方通知消防局救護車送往台北市立醫院中興院區救治。

經醫院檢診，潘女傷口約有１０公分，經過紮縫已無大礙，據潘女向警方表示，她並不認識對方，也未與對方發生任何衝突，王女一見到她，就上前亮刀劃傷她胸部。

王女被帶回忠孝西路派出所偵詢，面對警方詢問，都是以傻笑回應，警方目前已通知台北市立醫院松德院區派出醫師前來進行初步鑑定，警方將在鑑定結束後，依法先將王女強制送往國軍北投醫院治療戒護中。

(中時 )