《火焰之舞》睽違6度再度來台！18日開始售票

2018年09月17日 22:00 中時 徐桐炘

《火焰之舞》將在今年12月即將強勢回歸，愛爾蘭踢踏舞王一代宗師-麥可．佛萊利的巔峰作品，由精湛踢踏舞技與近百位精銳舞者組成，壯闊場面睽違六年即將四度來台，火力全開宣告愛爾蘭踢踏舞劇的驚人魅力，9月18日中午12點寬宏售票正式開賣。

《火焰之舞》由傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利親自製作，改良傳統愛爾蘭踢踏舞，將其納入開創性的舞劇編制，搭配作曲大師羅南．哈德無懈可擊的配樂和舞者們精準又純熟的舞技，搭配成一場精彩視覺饗宴。1998年在英國倫敦海德公園上演，整齊劃一加上富含爆發力的壯闊場面，空前絕後的夢幻演出，創下英國史上最大的售座表演紀錄，更寫下踢踏舞劇的經典傳奇。

2000年至2001年，麥可帶著全新的《火焰之舞》重返舞台，展開大規模世界巡迴，氣勢如虹的舞步踏響歐洲、美國，令百萬名觀眾為之瘋狂。巡演全球獲得無數的掌聲與好評！雖然金氏世界紀錄-踢踏最快的保持者-麥可‧佛萊利，在2001年的時候宣告退休，不過也培養出優秀的新生代踢踏舞者們，繼續向全世界傳遞踢踏舞的無限魅力。

2008、2009及2012年三度來台演出時仍不減其火焰魅力，所到之處場場爆滿，這齣巡演超過10年的踢踏舞傳說，2018年12月將再度挾帶龐大陣容訪台，帶來睽違六年的磅礡氣勢和炫麗舞台，9月18日中午12點，寬宏藝術售票系統正式開賣，準備體驗鏗鏘震撼的踢踏舞演出。

【火焰之舞】

l 演出時間、地點、票價：

🔸2018/12/08 (六)PM 2:30/7:30 國立體育大學體育館(林口體育館)

🔸2018/12/09 (日)PM 1:00/4:30 國立體育大學體育館(林口體育館)

🔸2018/12/10 (一)PM 7:30 高雄巨蛋

🔸2018/12/15 (六)PM 7:30 台中戶外圓滿劇場

(中時 )