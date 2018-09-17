《幸福綠皮書》獲多倫多影展最大獎 成奧斯卡奪獎熱門

2018年09月17日 21:59 中時 徐桐炘

多倫多國際影展於昨日（16日）落幕，電影《幸福綠皮書》獲得影展最高殊榮「觀眾票選獎」（People’s Choice Award），該片由《魔戒》「亞拉岡」奧斯卡提名男星維果莫天森（Viggo Mortensen）和《月光下的藍色男孩》奧斯卡最佳男配角馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）共同主演，不僅知名影評網站IMDb 9.1分、爛番茄100%高分推薦，更被所有影評媒體視為明年奧斯卡的大熱門。

本片改編自真人實事，描述60年代知名黑人鋼琴家唐薛利Don Shirley和他僱用的義裔司機兼保鑣東尼立普Tony Lip一起到美國深南部（Deep South）巡迴演出的故事。電影以喜劇的基調拍出兩位主角超越膚色和階級的友情，詼諧而不失嚴謹地處理種族議題，以及兩位演技派男星一冷一熱充滿火花的演出，都讓觀眾看得愉悅又暖心。

而同樣利用嶄新手法處理種族議題的電影《盲點》即將於本週五（21日）在台上映，故事描述無奈倒楣的黑人柯林與個性火爆的白人好友邁爾斯一起度過緩刑戰戰兢兢的最後3天，期間柯林甚至意外目睹一名黑人青年被員警射殺，讓他無時無刻活在恐懼的陰影之下。

而身兼編劇及主演的嘻哈歌手戴維德迪格斯（Daveed Diggs）和饒舌詩人拉斐爾卡索（Rafael Casal），則透過饒舌與對白的混搭，打破電影傳統語言，展現美國奧克蘭灣區生動而充滿節奏的街頭文化，更讓主角柯林將身為黑人的憤怒及恐懼轉化成一句句充滿力道的饒舌詩詞，前所未見、好聽又震撼。

(中時 )