俄稱：擊落馬航17班機的是烏克蘭飛彈

2018年09月17日 22:22 中時電子報 江飛宇

俄羅斯軍方稱，2014年6月發生的馬來西亞航空公司MH17航班遭擊飛彈擊落事件，其山毛欅飛彈(Buk Missile)的生產序號是顯示它是在1986年生產的，而且這枚飛彈應是烏克蘭擁有。

今日俄羅斯(rt)報導，根據前年荷蘭領導的一個國際調查小組的說法，他們發現山毛欅飛彈碎片上的兩個序列號，標在飛彈的發動機和噴嘴上，俄國就開始追蹤這個序號，軍方周一表示，他們已經追踪到編號為8868720的飛彈，它生產於1986年，來自莫斯科州多爾戈普魯德內(Dolgoprudny)的一個軍事工廠。

然而，這枚飛彈於1986年12月29日運出，並交付給烏克蘭防空部隊。報導稱，在烏克蘭獨立後，那支部隊就是烏克蘭第223防空團。

據俄國國防部報導，這些證據充分反駁了烏克蘭和其他一些黨派的指控，這些指控聲稱，山毛欅是烏克蘭東部的親俄民兵所為，而武器來源是俄羅斯秘密交付的。俄羅斯軍方補充說，他們會把所有的調查資料都轉交給荷蘭調查人員。

俄羅斯軍方也挑戰英國公民新聞機構「搖鈴貓」(Bellingcat)曾公布的影片片段， 搖鈴貓曾提供一段俄羅斯交付山毛欅飛彈發射器的影像，然而俄國軍方認為，這支影片有很多前後不一致的地方，證明了影像有被後製過。

俄羅斯官員又說，他們曾截獲一段2016年間，烏克蘭與馬航班機的通訊對話記錄，該記錄雖然不是MH17航班，但是內容提到烏克蘭航管警告班機飛過限制空域有風險。在一連串的對話中，有一句話說「除非我們的飛航限制得到尊重，否則我們將向馬來西亞的航空公司提起訴訟。」俄羅斯軍方表示，這已經證明烏克蘭有動機擊落飛過空域的班機。

伊果．科納森科夫將軍(Igor Konashenkov)說，烏克蘭從未提供雷達數據給荷蘭調查人員，他認為烏克蘭部隊的檔案文件， 一定有1986年收到山毛欅飛彈的資料。

俄羅斯軍方表示，或許烏克蘭叛亂分子有從烏克蘭軍隊手中奪取飛彈與武器，但是烏克蘭官員曾公開否認自己的武器庫有被掠奪。

MH17班機的國際調查是由荷蘭領導的聯合調查小組，然而成員裡有烏克蘭，卻不包括俄羅斯。這是莫斯科方面特別不滿的地方，顯示調查存在嚴重偏見，調查小組不懷疑烏克蘭的證據中可疑的地方，還忽略了俄羅斯提供的證據。

(中時電子報)