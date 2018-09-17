世界經濟論壇報告：AI將帶來更多工作機會

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財經媒體CNBC報導，世界經濟論壇（WEF）周一最新報告指出，人工智慧（AI）等自動化設備在2025年前將超越人類執行更多工作任務，但AI在未來5年內可望創造更多工作機會、高於其取代數量，相關就業數預估淨新增5,800萬個。

WEF在「2018年就業前景報告」（The Future of Jobs 2018）裡指出，隨著自動化浪潮席捲職場，AI技術在2022年前預計奪走人類7,500萬個工作機會，但也將帶來1.33億的新就業機會。換言之，整體就業市場預計增加5,800萬份新工作。

報告表示，這些新工作的品質、地點與形式將產生「極大改變」，亦即全職、永久性工作比例可能降低，企業可能改採約聘契約制、與自由工作者合作等，或將工作交由機器執行。

而隨著機器與人類的分工方式不斷演變，員工也必須學習更多新穎知識，以因應未來職場需求。

此報告訪問20個已開發與新興國家逾300家的企業高層，包括人資主管、執行長等。這些公司涵蓋各式產業，旗下員工逾1,500萬人。

報告指出，企業目前工作約71％交由人類執行、29％交給機器，在2022年時人類負責比重預估降至58％、機器升至42％。而機器於2025年時將超越人類執行更多工作任務。

雖然近半數公司預期未來幾年內自家全職員工比例將下滑，但他們對於就業前景仍相當樂觀，主因是這些企業越來越懂得應用AI技術製造商機。

事實上，資誠聯合會計師事務所（PwC）先前報告亦有類似結論。報告指出，AI、機器人等自動化技術可望提升生產力，催生更好產品與服務。雖然部分工作可能因此消失或「本質上發生極大變化」，但AI也協助創造更多工作機會，長期來看對於整體經濟利大於弊。

(工商 )

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