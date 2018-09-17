核戰烏雲密布 俄頻遣戰略轟炸機飛越北極地中海

俄羅斯空軍的圖-160長程戰略轟炸機外型流暢美觀，有「白天鵝」暱稱，是前蘇聯最後一款的長程戰略轟炸機，現在又再度成為俄羅斯的重要的核威攝力量之一。（圖／UAC)

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中時電子報
Tu-160 Blackjack

俄羅斯近期不斷宣揚其軍事實力，尤其是具備核攻擊能力的長程戰略武器如巡航導彈、洲際彈道導彈與新型的高超音速武器。近日又兩次派遣長程戰略轟炸機前往地中海與北極進行軍事演習任務，官方媒體亦同步發出新聞，宣稱俄羅斯戰略轟炸機的跨洲飛行能力已恢復到前蘇聯時期的水平。俄美兩國之間不斷升高武力誇耀行為，讓人感受到戰爭的恐懼逐漸迫近。

據衛星通訊社引述俄羅斯紅星電視台報導，兩架俄羅斯長程戰略轟炸機圖-160（Tu-160，北約代號：Blackjack海盜旗）今年8月份從薩拉托夫州(Saratov)飛抵楚科奇(Chukotsky)後，在返航時接受指令飛往北極，並在飛行途中執行作戰任務。

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俄羅斯國防部發佈消息稱，在飛行過程中，機組人員進行空中加油，並對科米共和國(Respublika Komi)境內的地面目標發射導彈。

俄國防部指出，這次圖-160飛行距離超過8000公里。俄羅斯國防部第一副部長、武裝力量總參謀部長瓦列里‧格拉西莫夫(Valery Gerasimov)表示，俄羅斯將戰略飛機的飛行強度提高到了蘇聯時期的水平。

本月初俄國防部也發佈消息指出，俄羅斯2架圖-160戰略轟炸機從恩格斯機場起飛，在地中海上空進行了軍演飛行，「成功完成了俄羅斯海軍與空天軍地中海大規模演習計劃規定的任務。」消息稱，軍演飛行是在裡海和地中海中立水域上空進行的。

俄羅斯國防部表示，圖-160戰略轟炸機在天氣條件惡劣、地標稀少的情況下連續飛行了10個小時，並對指定區域的地面目標進行了巡航導彈模擬發射打擊。戰略轟炸機機組人員同時對機載高精度武器管理、沿途信息反饋、護航協同進行了演練。

報導說，這次圖-160戰略轟炸機飛行途中，從敘利亞赫梅米姆空軍基地(Khmeimim air base)起飛的海軍航空兵蘇-30和蘇-33戰機為2架圖-160護航。

衛星通訊社指出，製造該型戰略轟炸機的俄國聯合航空製造集團(UAC)計劃2022年起每年生產30到50架圖-160M2轟炸機。

圖-160轟炸機因外觀流線型，綽號「白天鵝」，是前蘇聯圖波列夫設計局研製的可變後掠翼超音速長程戰略轟炸機，也是蘇聯解體前最後一個戰略轟炸機計畫，功能類似於美國空軍B-1槍騎兵戰略轟炸機。圖-160體型巨大，為有史以來最重的轟炸機，目前仍在生產，至少有16架正在俄羅斯空軍服役。

(中時電子報)

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文章來源：俄國防部：2架圖-160戰略轟炸機在地中海上空軍演飛行

文章來源：俄羅斯戰略轟炸機圖-160飛越北極

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