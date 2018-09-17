丁守中：2025非核家園未必要做到底

丁守中（左）今晚前往探視絕食中的黃士修（右）。（丁守中辦公室提供）

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以核養綠公投發起人黃士修絕食進入第五天，國民黨台北市長參選人丁守中今晚前往探視，要他注意健康。丁守中也表示，未來只要國民黨取回政權，2025非核家園也未必要做到底。他強調，核能就是一種公共政策的選擇，只要符合經濟發展、核能安全、大眾支持等條件，「本來該調整就調整」。

丁守中向黃士修喊話，絕食抗議對健康傷害太大，萬一因此昏倒送醫更是嚴重，希望黃士修好好保重，有所節制，還有很多機會一起努力、一起抗爭。他也強調，能源政策不該成為不可挑戰的神主牌，必須由人民共同決定。

丁守中指出，他未來如當選台北市長，一定會遵守承諾，反對深澳燃煤電廠，至於核一、二、三電廠其實運作狀況還好，應能落實延役目標，未來只要國民黨取回政權，2025非核家園也未必要做到底。他強調，核能就是一種公共政策的選擇，只要符合經濟發展、核能安全、大眾支持等條件，「本來該調整就調整」。

丁守中今晚低調前往絕食現場探視。黃士修略顯憔悴，精神尚可，他除了感謝丁守中慰問，也說一旁有聯繫醫生關注，因應他可能的各種狀況。丁守中也說，社會應該對年輕人堅持理念的精神感到肯定，也要一起關懷黃士修的狀況。

丁守中說，黃士修大概30歲，和他的兒子年紀相仿，看到一個熱血年輕人，為堅持能源理念，以傷害自己身體的方式向社會對話，真的覺得感動卻又不捨。因此希望他不要把身體搞壞，或拖到最後、搞到昏倒，對身體非常不好，畢竟以核養綠的理念需要長期對抗，需要大家一起努力。

(中時 )

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