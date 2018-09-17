蘇啟誠告別式結束　家屬晚間低調抱骨灰返台

蘇啟誠的親友、兒子17日晚間搭乘華航CI173班機自大阪返台，蘇啟誠的兒子帶著帽子、口罩、著深色衣物，低調抱著骨灰罈前往車道搭車，全程不發一語，在與外頭等候的家屬會合後，隨即上車離去。（陳麒全攝）

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蘇啟誠的親友、兒子17日晚間搭乘華航CI173班機自大阪返台，蘇啟誠的兒子帶著帽子、口罩、著深色衣物，低調抱著骨灰罈前往車道搭車，全程不發一語，在與外頭等候的家屬會合後，隨即上車離去。（陳麒全攝）
蘇啟誠的親友、兒子17日晚間搭乘華航CI173班機自大阪返台，蘇啟誠的兒子帶著帽子、口罩、著深色衣物，低調抱著骨灰罈前往車道搭車，全程不發一語，在與外頭等候的家屬會合後，隨即上車離去。（陳麒全攝）

我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠辭世，他的母親與胞弟前往大阪出席蘇啟誠17日上午在日本大阪舉行的告別式，結束行程後17日下午搭機返抵桃園機場，而蘇啟誠的骨灰也在晚間由家屬搭機低調抱回台灣。

原本外傳大阪關西機場航班起降尚未全面恢復影響，所以蘇啟誠家人要帶著骨灰搭乘的航班還無法確定，但在17日晚間8時30分許，蘇啟誠的親友、兒子搭乘華航CI173班機自大阪返台，3名親友率先下機，在外交部機場辦事處人員陪同下先通關入境，並於入境大廳內聯絡接機車輛。

蘇啟誠的兒子則晚了20分鐘後，才在一名年長親友陪同下心翼翼的抱著蘇啟誠的骨灰低調入境，他帶著帽子、口罩、著深色衣物，抱著骨灰罈前往車道搭車，全程不發一語，在與外頭等候的家屬會合後，隨即上車離去。

(中時 )

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