「性能量帶來財富」 靈性大師泳裝秀當選妃現場！

2018年09月18日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

美國男子安裘密（Bijan Anjomi）自稱靈性大師，在大陸開課傳授宇宙正能量，宣揚「性能量就是財富能量」，一堂課要價30至50萬元（約合新台幣135至225萬元），近日遭退出的女學員爆料，藉著「一對一傳輸能量」名義，趁機染指學員！

現年74歲的安裘密出生於伊朗，19歲時移民美國，年輕時曾開過健身房，當過健美先生，20年前憑藉著「輕鬆變有錢」的哲學，巡迴美國各地演講，擁有大批信徒，但他10年前遭爆性侵醜聞，灰頭土臉退出市場，7年前飄洋過海到大陸另起爐灶，當時他聲稱中國大陸擁有世界上「最和平的力量」，沿用陳年老路數，在大陸各地進行演講。

據《北京時間》報導，安裘密佯稱替學員帶來健康與財富，眾多學員不惜變賣家產「提高能量」，但安裘密實際上卻是不折不扣老色鬼，安裘密灌輸女學員「性能量能帶來財富」，也有女學員指控，花了人民幣38萬(約合新台幣153萬元）參加海外培訓課程，卻被要求穿著泳裝展露自己的「性能量」，安裘密宣稱「尺度越開，能量越高」，把泳裝秀當成選妃現場，挑出「能量最高」的學員。

事後一名被安裘密選上的女子指控，她被帶到小房間「一對一教學」性侵得逞，女學員遭到玷污後，安裘密助理還說女助理很「幸運」，因為受到安裘密個別教學，得付10幾萬元，女學員後來越想越不對進，出面怒控靈性大師獸行，不過仍有多名信徒相信，在安裘密教導之下，能量的確有所提升。安裘密公司則對性侵、性騷醜聞全盤否認，強調「絕對不可能存在這種情況」

(中時電子報)