台灣鼻胃管病人這麼多　有沒有其他選擇？

2018年09月18日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

「醫師，幫爸爸放鼻胃管好不好，我真的很怕他會這樣餓死……」說完，二行眼淚就這樣流下來。他走到爸爸身邊問：「爸！你都沒有吃，我們再放個管子，好不好？」老爺爺虛弱到無法表達意見。儘管我們試圖同理兒子的心情，也說了很多關於現在的狀況不適合再放鼻胃管的理由，他仍然堅持要裝。但放了鼻胃管之後，爺爺就開始掙扎，他沒有力氣把管子拔掉，只好不停扭動頭部。過了二小時，兒子請我們把管子拔掉。隔天，爺爺過世了。

台中榮民總醫院嘉義分院家庭醫學科朱為民醫師，曾為文描述病患家屬對於要不要讓病人使用鼻胃管，揪心天人交戰。

要不要使用鼻胃管，除了要考慮病人餘命之外，對病情是否有幫助及病人的意願、能否改善生活品質，也該一併考量。但是實際狀況是，家屬往往將「病人不進食、吃得不夠營養就沒有體力」、「還有一口氣在就一定要救」的思維放在第一位。

沒有放鼻胃管 病人會因為沒有進食提早走掉？

朱為民說，「我們應該問問自己，到底生命的意義是什麼？有了答案，我們才能在一個基礎之上，去思考這些管子的意義。」

即使沒有住進機構，許多老人因為中風或者吞嚥能力退化，插上鼻胃管不在少數。只是當再怎麼美味的飲食都只能放進果汁機攪打，看起來都是一團泥糊，任誰都會對生命失去熱情，但這也造就亞培安素等營養品在台灣龐大的市場商機。

然而，只要是到過日本、瑞典等國參訪過長照機構的專家學者都會驚嘆地說，他們的機構中鮮少看到插著鼻胃管的長輩，多數人都能吃到生命最後一刻。不禁讓人心痛，台灣許多長輩放鼻胃管終老的「世界奇觀」，有沒有別的選擇？

（經皮內視鏡胃造口PEG，就是國人所稱的「胃造瘻」。圖片來源：台中慈濟醫院肝膽腸胃科提供）

不插鼻胃管的另一個選擇--胃造口

過去，對於需要長期管灌飲食的病人，多是以價格便宜、置放簡單的鼻胃管為主，但鼻胃管必須每月更換，管子也會戳磨胃壁引發出血，惡化胃酸逆流引起食道炎等問題，且鼻腔咽喉長時間梗著管子的異物感致使病人常自行拔管。

除此之外，鼻胃管明顯在臉部的管線，往往讓人望之驚恐卻步，也影響病人發音，難以辨識的說話方式，對患者生活品質與人際關係，都是負擔。

臺中慈濟醫院肝膽腸胃科蔡松茂醫師建議，將「胃造口」納入另一種選擇。皮內視鏡胃造口(Percutaneous endoscopic gastrostomy;PEG)」是國人所稱的「胃造瘻 」，歐美國家於1980年開始推展，藉由內視鏡協助，在腹部定位及胃造口管置入，於輕度鎮靜下無痛執行，傷口僅有約1到1.5公分左右，大幅減少外科手術胃造口的麻醉及手術風險。而胃造口一體成形的管子，分為0.6到0.8公分的管徑，大一點的可以灌蔬菜汁或稀的粥、精力湯。

象鼻管線不見了！藏在衣服下的胃造口 為病人留尊嚴

醫師舉一位91歲張奶奶為例，兩年半前中風，灌食靠鼻胃管伸入鼻子進到胃部，愛美的奶奶看著鏡中的鼻胃管就傷心，同時由於無法適應異物感，老奶奶屢屢自拔管路，重穿過程十分難受，奶奶激動想要掙脫、扯掉管子，雙手被綁起來約束，結果是反覆插管加上每月例行換管，造成喉嚨感染引發咳嗽，甚至發燒、肺炎，一年多達兩三次。後來經醫師與病患、家屬充分溝通理解後，半小時完成內視鏡胃造口手術。如今造口放在衣服下面，老奶奶又可以乾淨清爽的面容見人，恢復了中風前神采。

（醫師建議，病情適合的病患及家屬可將胃造口納入另一種選擇考慮，以提升病人生活品質，降低併發症產生。圖片來源：台中慈濟醫院肝膽腸胃科提供）

在歐美，經評估需要置放鼻胃管兩週以上，多數會建議施行胃造口，以此灌食，也能用嘴吃一些食物，整體提升患者的生活品質。然而國情不同，台灣民眾不只不願在身上打洞、就連醫生也未必接受。有統計指出，需長期管灌的患者中只有一成做胃造口，多半是等到鼻腔潰爛或反覆胃酸逆流才願意施作。

蔡醫師指出，當然也有病人不適合內科胃造口，包括：胃腹曾做過手術，結構有改變或是胃附近的腸子沾黏，還有食道、咽喉腫瘤太大堵住通道，透過內視鏡有難度或有腹水等情形。病患及家屬可以與醫師商討對策，為生命與生活品質找到最適當的平衡點，更是生命珍貴的意義。

(中時電子報)