王室祕密任務 梅根奔波都在忙這事

梅根為了協助「格蘭菲塔」大火的受災戶，最近忙著幫義工編寫慈善食譜募款。（美聯社）

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中時電子報
梅根協助編寫慈善食譜

2017年6月14日凌晨1點，西倫敦多為工人階級居住的「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）發生大火，至少導致72人罹難，超過70人受傷，151戶全毀，成為英國近年最嚴重的公安意外事件。

轉眼間，一年多已過去，這場從廚房延燒的大火，已成為倖存住戶最痛苦的回憶。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，為了協助他們從廢墟中站起，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根從廚房著手，在成為王室成員後的第一次單獨任務中，私下積極奔走，協助「愛的社區廚房」（Hubb Community Kitchen）義工編寫慈善食譜，並為食譜寫序，而義賣所得，將用來協助受災戶，還有社區內其他需要幫助的人。

梅根和義工煮出滿桌美食後，一起愉快地享用。（路透）
梅根協助編寫慈善食譜

受災戶中有許多都是阿拉伯裔，如今成為義工的她們說，食譜內有很多都是家常菜。這些菜餚隨著她們一起長大，做起來毫無壓力，也最能撫慰心靈，而「Hubb」在阿拉伯文中就是「愛」的意思。

事實上，梅根早在1月尚未嫁入英國王室前，就首度造訪廚房，後來又私下去了好幾次，數度和義工及受災戶會面，以深入了解他們的工作。梅根說，當她一踏入瑪納文化中心（Al Manaar cultural centre）的廚房，立刻就覺得已身為其中的一份子。

她在書中寫道：「這是個讓女性一起歡笑、悲傷，哭泣，並烹飪的地方。」而從周四開始，這本名為《一起：我們的社區食譜》（Together: Our Community Cookbook）的新書將上架販售，而每本定價為9.99英鎊（約403台幣）。

(中時電子報)

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文章來源：Meghan cooks for Grenfell: Duchess makes secret trips to help volunteers create a charity cookbook in first solo project as a royal

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