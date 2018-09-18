為何老外背包客比台灣人多？鄉民點出殘酷原因

為何老外背包客比台灣人多？鄉民點出殘酷原因。（圖/達志影像）

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中時電子報

越來越多台灣青年想趁30歲前，到國外當一名背包客，打工遊學又可以賺人生中的第一桶金。近日有網友在批踢踢上發問，「為什麼可以當背包客四處旅遊、把妹的外國人那麼多？」反觀台灣人大多庸庸碌碌到60歲退休，他困惑造成兩者之間差異的原因，問題一出引起許多網友熱烈討論，整理出關鍵因素是「台灣職場太恐怖」。

原PO在批踢踢上發問，在台灣不管是文組還是理工，大概就是考公職或是去私人企業，庸庸碌碌忙到60歲退休，但反觀外國人，「可以當背包客四處旅遊、把妹、異國戀情」，讓他不禁發問，「有沒有可以四處旅遊的老外那麼多的八卦？」他自問自答說，「難道是歐美的社會福利好？才可以絕對餓不死人？」

許多網友看了紛紛回應，整理出一些「台灣職場的殘酷原因」，包括1。價值觀：許多人認為「能過自己想過的生活，台灣只能不斷貢獻餘力被生活綁架」、「只有台灣人把工作當重心」。2.有假也不敢休：「國外可以把特休集中放個1個月」、「台灣請個1天特休，主管就開始臭臉了」、「國外的特休，做滿一年是30天特休」。3.工作環境與待遇有差：「政府用22K政策鎖國，怎麼出去」、「台灣就ㄧ堆低薪高工時窮忙」、「香港一個月最少賺5萬多」、「不背房貸車貸、不想天天大魚大肉，你也可以」。

不過也有人不認同，幫台灣說話，反酸「老外不存錢的」、「國外魯蛇來台灣給人養」、「台灣物美價廉，我出國應該只能吃土」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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