你很可能沒聽過、也不會想喝的全球銷量冠軍啤酒

2018年09月18日 00:03 中時電子報 盧伯華

大多數西方國家人士與台灣人從未聽說這個世界上最暢銷的啤酒，它本身的評價不佳、名氣不大，但僅僅因為擁有中國大陸廣大的市場，打敗了百威、海尼根等國際知名大廠，成為全世界銷量第一的啤酒品牌。它是原產於東北瀋陽的：雪花啤酒。

不過，精明的全球啤酒巨擘們可不打算讓這顆搖錢樹擦身而過。據《商業內幕》報導，今年8月初，荷蘭的海尼根啤酒宣布計劃收購中國最大的啤酒生產商華潤啤酒40％的股份。而全球銷量最大的雪花啤酒，正是華潤啤酒公司旗下的品牌。

雪花啤酒維持全球第一的名號已有7年，據行業數據調查業者全球消費者數據(Global Data Comsumer)公司的報告顯示， 雪花啤酒的銷量遠遠超過第二名的百威淡啤酒(Bud Light)達一倍以上。美國投資銀行美林證券(Merril Lynch)的研究中引用其數據估計，2017年全球銷售的雪花啤酒超過1.01億升。相比之下，在同一時期第二名的百威淡啤酒僅售出4920萬百升。

報導說，雖然雪花啤酒銷量很大，但它在啤酒圈內的評價不佳。《財富》雜誌將這種啤酒稱為「不會讓人有印象的淡啤酒」。啤酒評比網站RateBeer.com給它的平均評分為1.76（滿分5分）。其中一篇評論說，「很淡，金黃色的淡味啤酒，口感與香氣都非常弱。」「味道像水裡加了點酒精，除非絕對必要，否則應避免飲用。」

另一位讀者說，很少人會提起這種啤酒，它非常淡，含水量很大，幾乎沒什麼味道。「老實說，這是我品嚐過的最糟糕的啤酒之一，這麼說你就知道它是怎麼回事。」

報導說，美國最大的啤酒品牌Bud Light也有類似狀況，雪花啤酒評價與銷量完全不成正比。雪花啤酒售價便宜，一瓶不到1美元，喝了沒什麼問題，酒精含量4％，熱量120卡路里。

雪花啤酒的成功最大的原因僅僅是中國的龐大市場規模。雖然中國人均飲酒量低於美國人，但目前中國是有史以來消費量最大的啤酒市場，佔全球啤酒銷量的25％。美林證券的數據指出，2017年中國消費了大約4.93億升啤酒。相比之下，美國消耗了2.35億升，不到中國半數。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

☆中時電子報關心您：開車不喝酒，喝酒不開車！

(中時電子報)