銀髮族趴趴走！中市敬老愛心卡也可以搭小黃

2018年09月18日 00:20 中時 盧金足

台中市敬老愛心卡醫療加值服務可於30間衛生所使用，17日開始110家合約診所也加入加值服務。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市府交通局長王義川表示，敬老愛心卡在計程車上的使用部分，目前已有1500台計程車裝機，目前也在持續裝機中

，希望達到一定數目再上路，市府遴選優質的計程車業者，以電話叫車的方式提供服務，同時也能打擊白牌車，但長輩搭乘時如果超過卡片中餘額點數則要付現，另為防止不肖計程車收集卡片刷卡獲利，對於異常的大數據也進行查核，預計9月底將公布計程車的叫車專線。

台中市副市長林依瑩表示，台中老人福利預算總額從105年46億增至今年56億，顯示林市長對於高齡化社會的重視，市府長照服務政策整合跨局處、區公所也積極推動。

今年在預防照顧部分，將會有一系列老派時尚的活動，志工銀行也規畫提領服務，幫助許多需要協助的志工，另台中市也協助催生全台第一張長照實物保單，來協助解決企業解決員工因照顧需求而產生的離職潮，目前正在金管會審核中。

林依瑩也指出，高齡長照服務上，預防照顧主要看社區照顧關懷據點的數目，因為可近性高，對長輩的助益就愈大，今年預計會到358個、未來目達更將達500個，此外，未來照顧服務員人數也是關鍵，台中市去年就成長200人，現在照顧服務員人數已突破1200人，展現台中長照能量的提升，未來敬老愛心卡還會再增加國民運動中心等多元管道，相信相關服務會帶動更多面向參與。

衛生局代理局長陳南松表示，截至今年8月底，台中市共布建66個A級據點、459個B級據點跟178個C級據點，合計703個單位為全國之冠。

另自7月16日起，敬老愛心卡醫療加值服務已可於30間衛生所使用，17日開始110家合約診所也上路了，每個行政區都有合約院所，方便長輩們就近利用，已有500家診所表達合作意願

，但因裝機測試及人員訓練關係，未來會陸續增加，持續於該局網站更新，提供民眾參考。

勞工局長黃荷婷表示，為了長輩活躍老化，市府鼓勵具有工作意願及優質工作能力的中高齡人力持續投入職場，這3年多來，透過職涯規畫、職務再設計及獎勵僱用措施，透過就業處推介中高齡就業成長率達5倍，今年上半年台中市中高齡就業率是六都第二高，目前也在推動中高齡勞動人力資料庫並提供中高齡勞工健康檢查補助。

原民會主委全秋雄強調，台中市約有1萬7000多戶原住民，將透過宣傳單發放，並前往原住民文化健康站、不同宗教團體及大型活動場合進行宣傳；農業局長王俊雄則建議，可多運用台中100多個農會據點，共同加入長照2.0服務。

(中時 )