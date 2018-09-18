台灣經典小吃輪番現煮！飯店Buffet推「寶島好食光」

「寶島好食光」每個月都端出不同主題的現煮特色小吃。（福容大飯店提供）

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冬季分別有進補類的料理「麻油雞米線」與「藥燉排骨」。（福容大飯店提供）

台灣有許多美味的在地特色小吃，也不乏食客特別愛品嘗這寶島的經典美食，福容大飯店台北一館的田園咖啡廳自助百匯現煮區，便從本月起推出「寶島好食光」，每個月都端出不同主題的現煮台灣特色小吃，從基隆魚漿三寶之一的天婦羅、夜市超夯美食生炒花枝，冬季也將有現煮的藥燉排骨以及麻油雞米線，讓賓客滋補、暖身。

福容大飯店台北一館駐店協理潘豐田表示：「來福容愛上台灣一直是我們的核心理念，而台灣小吃就是讓國內外旅客最難忘懷的美味，希望藉由這樣的美食活動，讓台灣美味更深植人心」。

9月打頭陣的「寶島油粿與甜不辣」，用的是基隆名產天婦羅，耐煮不軟爛，口感香甜Q彈，再搭配用本土特選黃豆味噌與豆瓣醬調製而成的主廚秘製醬汁。10月的「爽溜生炒花枝」，參考越南進口的一口小花枝，方便食用、口感爽脆，也順應健康飲食風潮，主廚調整了芡汁，保留滑順口感但不過於濃稠。

配合國人冬令喜歡進補，11、12月時則有經典食補「養生藥燉排骨」和「古早味麻油雞米線」。上等豬骨肉搭配各種中藥材，甘甜滋補不燥熱；而深受台灣人喜愛的麻油雞，則用肉質鮮美的仿仔雞料理，肉質充滿彈性又耐燉煮，配上手工製作的米線，搭出升級版的經典美味。此外，揪4人以上來吃還有優惠，該餐廳即日起到12月31日推出「寶島好食光」優惠專案，周一至周五以現金或刷卡消費，4人（含）以上同行就有85折優惠。

(中時 )

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