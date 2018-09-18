台北白晝之夜10月登場！中山北路反轉成無牆美術館

2018年09月18日 03:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

夢幻白燈閃耀街頭、中山北路反轉成無牆美術館！「台北白晝之夜」自2016年舉辦，透過充滿爆發力的藝術文化活動體驗，探索夜晚台北的各種魅力，每年吸引至少20萬民眾參與，創下街頭藝術活動新紀錄。第三屆的台北白晝之夜，將於10月6日晚上6點至10月7日早上6點舉辦，選定中山北路一段至三段，以圓山周邊和南西商圈為北、南兩大活動範圍，包括響應串連活動預計將呈現至少70場演出與43處的夜間藝術裝置活動。

今年「台北白晝之夜」邀請策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」為主要概念，邀請大家用一顆自由開放的心，觀看人事物的眼光，發現平日看不見的台北城市風景。而所選定的中山北路是台北最有故事的街道之一，它濃縮了大台北各時期的繁華，從日本時期的官方大道建設、美軍駐台時的娛樂貿易，到今日移工的多元文化，還有代表台灣經濟力的金融業、婚紗業、資訊業等等，都在這條街道上留下了足跡。

這條象徵台灣百年來發展繁華縮影的街道，不管從歷史、地理、產業、文化、在地或國際的角度來看，都值得更多的凝視、理解和近身接觸，因此成為2018年台北「白晝之夜」選定的展演區域。此次以「顛倒之城」為概念，就是要上上下下搞一場翻天覆地的城市探索，裡裡外外解放你我的視線和觀點；挖掘城市的豐富故事，將中山北路顛倒反轉成無牆美術館、城市舞台與街頭劇場，南南北北走它七遍也不厭倦！

顛倒之城：空間的解放解嚴，城市的重新定義

2018台北白晝之夜總計有來自台灣、法國、加拿大、中國、日本、印尼、菲律賓等地的藝術創作者參與。參與的裝置作品與表演節目，也都緊扣「顛倒」概念，提供不同的觀看角度，去探討黑夜和白天、內外和上下、傳統和當代、繁華和窳陋、移動和固著等等的相應關係，藝術家以不同方式，將公共空間私密化、私密空間公共化，把空間解放解嚴，將城市重新定義！

亮點的裝置作品包括台灣藝術家王德瑜的〈第九十四夜〉，以布料與鼓風機，將白日的書店變身夜晚展演場；蔡潔莘的大型雕塑裝置〈讓我們今天就擁抱吧!〉，在雙城兒童公園溫暖敞開雙臂，表達不分族群地接納、擁抱差異與多元；陶亞倫的〈摩斯密碼〉以光束向天際投射民眾的訊息，將觀者的想像延伸於天與地之間；加拿大藝術家利安．摩根（Liam Morgan）大型雙向旋轉燈光裝置〈無題 單色一〉，以奇異近似催眠的視覺效果，介入夜間慶典現場；中國藝術家馮嘉城與黃苑倍，高達10米的碩大月亮裝置作品〈月霾〉，可隨著空氣中的PM2.5值變化外觀，喚起環境的意識。

重點表演節目則有法國匿名者劇團（Compagnie des Quidams）如夢似幻的行動劇《亞伯之夢》；One Forty的《移工大人物》帶來印尼與菲律賓移工明星的音樂和走秀演出；聲音／影像雙人團體「電波接收器」，將在王大閎書軒進行聲音與視覺現場表演《噪型》。晚上12點後，還有連續播放多部電影的《深宵影城》，以及明日和合製作所帶領觀眾一起夜宿台北市立美術館大廳、台北當代藝術館和台北國際藝術村的《子夜服務》（需報名）。

今年最大特色之一，是台北與巴黎兩城市互相推薦藝術家：台灣藝術家崔廣宇和陳萬仁兩人的創作，將同步在10月6日的法國巴黎白晝之夜展出。以跨越6個小時的時差，串連起台法兩地的國際交流！

野孩子肢體劇場L'Enfant Sauvage Physical Theatre。（主辦單位提供）

2018台北白晝之夜

時間：10月6日下午6:00到10月7日上午6:00

地點：中山北路一段至三段

(中時電子報)