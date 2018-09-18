「梅子蒸蟹」加檸檬添秋香！大閘蟹PK萬里蟹拚美味

2018年09月18日 04:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「梅子蒸蟹」原本就美味，如再添加檸檬更是錦上添花！秋天到了，正是品嚐秋蟹好時機！中華料理博大精深，在蟹料理也是變化多端，上海有大閘蟹，台灣近幾年來則以新北的「萬里蟹」揚名國際！時序入秋，新北最高景觀餐廳「望月樓」以「一蟹知秋」為名，自9月17日至11月30日集合海峽二岸知名度最高的萬里蟹和大閘蟹，主廚蘇權暉以懷舊老菜新吃和異國混搭風格，展現螃蟹料理多變精妙的極致美味。

景觀高樓賞美景、兩岸名蟹PK拚美味！秋天到了，正是品味料理好時機！按照日文的「旬」，意思是回歸到質樸追求，就能嚐到食物美味！「望月樓」主廚蘇權暉安排海峽二岸名蟹同時登台，推出7種特色蟹料理，從舌尖品嚐鮮蟹原味，異國創意。

1、清蒸大閘蟹：食材起碼達五兩以上的公蟹，白膏蟹黃俱足。洗淨蟹隻肚子朝上，蓋上紫蘇葉蒸熟，搭配用鎮江醋、生抽、糖和薑米調製的沾醬，外加一壺紅糖薑味菊花茶。金風送爽，持螯品蟹，真乃人生一大樂事也！

2、梅子檸檬蒸花蟹：「梅子蒸蟹」本就是一道老菜，鮮香惹味，主廚特意加了檸檬錦上添花，香氣更足！選用殼薄容易入味、肉質飽滿鮮甜的花蟹當主角梅子醬拌勻。再切檸檬片舖盤底，上置混入梅子醬的花蟹，加上蟹蓋，以沸水大火蒸熟，撒上蔥花，再燒熱自煉蔥油淋上而成。一入口酸甜開胃，再吃到蟹肉的鮮美微甜，滿足感油然而生！

3、鮮蟹肉石榴球：外觀就是個圓鼓鼓小石榴造型的蛋皮小包子，裡面有豐富餡料可隨意搭配。這以造型取勝的手工菜，造型可愛也鮮美。這道鮮蟹肉石榴球選用蟹味十足的石蟳和鹹鮮味明顯的三點蟹、新鮮干貝、蝦仁、雞腿肉、香菇、馬蹄、和香菜…等，全部切細，加入蟹肉，調味、勾芡炒成餡料，包入蛋白皮內，用芹條綁住，外皮頂端也經修剪成花瓣狀，就成了可愛可口的小石榴球！上桌前，入籠加熱，淋些上湯芡汁，賣相饒富意境，吃來鮮美至極！

望月樓-百花炸釀蟹鉗。（Mega 50提供）

4、百花炸釀蟹鉗：這道傳統廣東宴席菜做法可不簡單，先將蝦仁剁成泥，加鹽和太白粉調拌打產生膠質，再加入香油、白膘粒(紅豆大小的肥豬肉)，使蝦膠更有彈性，然後再把足量的萬里蟹肉加上拌勻。取適量塑成球形，釀進蟹鉗，沾蛋液、裹麵包粉，炸至金黃，上桌搭配用話梅、仙楂特調的糖醋汁，香酥好味，瀰漫舌尖。

望月樓-鮮蟹肉琵琶豆腐。（Mega 50提供）

5、鮮蟹肉琵琶豆腐：琵琶豆腐取名古色古香，作法也是別出心裁！食材配料調勻後，填入湯匙中，直接下鍋炸熟，成品狀似琵琶。先將嫩豆腐壓成泥，加上瑤柱絲、足量的萬里蟹肉加以調味，取湯匙抹油，填上此一蟹肉豆腐泥，蒸熟塑形，再沾蛋黃汁，薄煎上色；盤中鋪入上湯蟹肉芡，並以炒熟芥藍盤飾，最後擺上煎好的蟹肉琵琶豆腐，造型美觀，口感鮮嫩，風味細緻。

6、紅油咖哩炒三點蟹：當「泰式咖哩蟹」遇上中華「川式紅油」會擦出什麼樣火花呢？選用殼薄、容易入味的整隻三點蟹，斬塊、過油定型，將之蒸熟。然後起油鍋，爆香蔥段，加入已主廚特製的川味紅油咖哩醬，燒至醬汁略為凝固時，前述三點蟹即可下鍋拌炒，起鍋前再加九層塔。綿稠帶辣的咖哩醬汁，襯托蟹肉更加鮮美清甜，飽滿香氣，超級療慾！

望月樓午餐-明太子蟹肉餃。（Mega 50提供）

7、明太子蟹肉餃：兩大海鮮交融添美味！熱水沖熟的澄麵加上進口的紅蘿蔔粉，做成天然橘紅色麵皮，包入用現拆萬里蟹肉、蝦肉、明太子拌成的內餡，巧手做成一隻隻小螃蟹造型，入籠蒸熟，視覺味覺皆美！

(中時電子報)