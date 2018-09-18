9月18日三大報頭條要聞

2018年09月18日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●國民黨9名立委昨至促轉會踢館，並在大門貼上「東廠」2字！藍委賴士葆諷刺促轉會主委黃煌雄是「東廠魏公公」，讓黃煌雄難以接受，一度哽咽到說不出話，「這一生遭受最大的控訴」，黃煌雄昨更自爆，坦承被前副主委張天欽架空，7月中旬之前他連內部公文都沒有看到。

●距離年底大選投票日只剩2個多月，前花蓮縣長傅崐萁突然因案遭解職，法務部次長蔡碧仲奉命代理縣長，17日上午舉行宣誓就職暨交接典禮。

●花蓮縣前縣長傅崐萁因合機炒股案遭判刑解職，行政院破天荒派任法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長，並於昨天宣誓就職。蔡是首位檢調體系出身的縣長，不過，花蓮鄉親對他的「歡迎」，是以「東廠錦衣衛，進駐花蓮縣政府」、「綠色恐怖」來形容，並表達對此人事的疑慮與不滿。

●美國總統川普最快將於17日宣布，針對2000億美元大陸商品加徵10％的關稅，美陸貿易衝突料再升級。大陸官員放話說，如果美國啟動這第3輪關稅，陸方考慮拒絕出席新一輪貿易談判，並可能採取反制措施，包括限制向美國公司銷售其所需的關鍵零部件，而此舉會威脅到在大陸組裝iPhone的蘋果公司。

◎旺報

●民進黨政府上台以來，兩岸關係持續惡化，雖然綠營一律推給大陸打壓，但近期從陸委會、《聯合報》到偏綠的台灣民意基金會的民調，如陸委會民調顯示支持急統超過急獨，《聯合報》與台灣民意基金會的民調都呈現支持統一創新高。更重要的是，台灣人對於大陸好感度，或是認為大陸對台灣人民友好的比例，都攀升。

●最近大陸社會出現一種怪現象，一方面看似「消費升級」的面貌，可以海淘、手機打車、行動支付等，但同時又出現了「消費降級」的景象，比如拼團購買最便宜貨、出門選擇騎共享單車等。這種矛盾並存的情況正引發熱議，有人形容這並不是消費降級，反而是另一種社群消費時代的來臨，顯見大陸消費型態正在進行大變革。

●針對台灣統獨勢力出現消長變化，廈門大學台灣研究院教授兼政治所所長陳先才表示，這反映台灣民眾對民進黨躁進的兩岸路線有所擔憂，怕兩岸敵意升高而有所顧慮，畢竟最後要承擔兩岸關係不好的後果還是民眾。

●在大陸央視連兩天揭露陸生遭吸收從事間諜行為後，開始輪到各省市接棒，17日一口氣有海南、廣東、山東與陜西等省市人員，遭台諜從網路上聘雇，大多的罪行為刺探大陸軍事設施、重要基礎建設、重大國際會議的安保及國營企業動態。

◎工商時報

●十年期公債殖利率14日跌破0.83％，國泰金控昨（17）日即宣布，董事會授權發行無擔保普通公司債，上限200億元，這是國泰金成立以來首次發行公司債籌資，主要是觀察國內市場利率已在相對低點，且市場資金仍泛濫，因此緊急爭取額度發債，「鎖住」中長期資金成本。

●中國人民銀行昨（17）日透過2,650億元人民幣（下同）的中期借貸便利（MLF）操作大量放水，讓市場頗感意外。分析指出，人行此舉主要是應對中秋節前市場資金緊張，適度釋放流動性。分析師認為，由於美國可能在9月底升息，人行屆時可能跟進透過「定向降準」對沖。

●台股昨（17）日受市場傳出美國總統川普即將啟動貿易戰新一輪課稅，量能遭到嚴重凍傷，成交金額僅901.08億元，若扣除3月底獨家開市，為今年以來最低成交量，元大投顧首席經濟學家陳森林指出，儘管觀望氣氛極濃，但美國啟動新一輪產品關稅稅率若為10％，反而有助短線利空出盡。

●聯發科執行長蔡力行上（8）月大舉買進自家股票119張，若以8月聯發科平均收盤價260.11元計算，蔡力行共斥資約3,095萬元買股。法人表示，聯發科今年下半年將推出新款P系列手機晶片，目標是瞄準中國大陸手機品牌。

(中時電子報)