獨》進軍湯麵市場 阿舍究濃紅燒牛肉麵一手試吃報告

2018年09月18日 07:54 工商 姚舜

阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉所附的牛肉，部份帶筋，吃在嘴裡的口感很彈Q。（圖／姚舜）

阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉所附的牛肉，有一股特殊嚼勁，口感有點像早年「眷村牛肉麵」。（圖／姚舜）

阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉選用阿舍招牌「旋弧波浪麵」，麵體中央厚實帶勁，且容易吸附香濃湯汁。（圖／姚舜）

阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉的牛肉湯頭，是用牛骨、豆瓣醬、蔥、薑等辛香料，以及蘿蔔、洋蔥等蔬菜熬製，所以不死鹹且尾韻甘甜。（圖／姚舜）

阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉所附的牛肉份量不少，一般成人吃來剛好。（圖／姚舜）

自己在家料理阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉時，可以自己再準備些辣椒與青蔥，增加風味。（圖／姚舜）

阿舍食堂初試啼聲推出〈老饕和牛牛肉麵〉後大賣，決定推出高CP值的〈究濃紅燒牛肉麵〉擴大搶市。（圖／姚舜）

阿舍〈老饕和牛牛肉麵〉的牛肉是M8級澳洲和牛肋條部位，油脂較多、且有些地方帶筋，口感亦富層次。（圖／姚舜）

台灣快煮麵市場鼻祖〈阿舍食堂〉又有新品問世！繼今年4月首次揮軍湯麵市場限量推出〈老饕和牛牛肉麵〉，得到市場好評並快速完銷甚至接到香港經銷商大單後，為回應消費者需求，〈阿舍食堂〉決定以平價策略出擊，自即日起推出〈究濃紅燒牛肉麵〉，採澳洲與紐西蘭牛胸肉取代〈老饕和牛牛肉麵〉所用的澳洲和牛肋條肉，搭麵與和牛牛肉麵一樣的濃鮮牛肉湯頭與阿舍招牌的「旋弧波浪麵」麵體，並以每盒129元的上市優惠價切入市場，企圖以「料好湯好份量足」與「高規平價」的策略定位建立「超高CP值」的形象，進而問鼎快煮牛肉麵市場中龍頭寶座。

阿舍食堂〈究濃紅燒牛肉麵〉首波1萬5千盒除在實體量販通路家樂福獨家販售，同時也同步在阿舍官網與PC HOME限量上架。1萬5千盒看似很多，但挾「阿舍」品牌知名度與「貼著海平面的訂價」，預料也可望很快完銷，所以「阿粉」或「牛肉麵控」若想搶鮮，手腳不能太慢。

台灣快煮麵市場胃納年產值超過百億元，所以吸引了食品大廠、醬料企業，以及觀光飯店集團相繼投入此一市場，連藝人都搶進此一市場欲分一杯羹。而掀起市場快煮麵熱潮的始祖就是「阿舍」。

由於「大家同在一個池子裡打漁」，快煮麵市場表面看似風光熱鬧，但因分食煮眾多，許多品牌的市場占有率已漸被稀釋，而〈阿舍食堂〉業績卻逐年成長，從2015年的年營收1.8億元，至去（2017)年的2.4億元，今（2018)年則可望突破2.6億元。如此無畏競爭環境與景氣逆境的成績，源於〈阿舍食堂〉在快煮麵、尤其是拌麵市場建立的許多的「第一」。

品牌成立至今屆滿10年的〈阿舍食堂〉，在拌麵市場建立的「偉業」包括：

1.第一個將生麵壓成「四方體」販售的品牌。

2.第一個推出「波浪狀」麵體的品牌。

3.第一個以「調味醬包」取代「調味粉包」的品牌。

4.第一個以「室內低溫乾燥技術」取代「日曬法」的品牌，使麵體口感更Q彈且不易斷裂。

5.全台第一個通過台灣優良食品（Taiwan Quality Food, TQF）認證的製麵廠。

6.台灣第一個打進美國時代廣場零售通路〈forever21〉的品牌。

很多拌麵控或吃貨可能不知道，〈阿舍〉麵的麵體是有毛細孔的，這是因為其它快煮麵的麵體只「壓延」4次，〈阿舍〉的麵體則反覆「壓延」8次，有毛細孔，自然更易吸醬汁，吃起來更有味道。按規定，快煮麵乾燥後麵的濕度必須保持在14% 以下，坊間多數品牌都是 12%，〈阿舍〉的濕度則是10%。

〈阿舍〉拌麵市場中唯一擁有自家製麵工廠的牌，相較其他品牌麵體多委外生產，〈阿舍〉因自家有麵廠，研發主導性強，亦可嚴格控管品質，最重要的是可將委外成本省下回饋給消費者。事實上，這也阿舍此次全新推出〈究濃紅燒牛肉麵〉，得以平價切入場的主要原因。

坊間牛肉麵館賣的牛肉麵用的多是牛腱肉，阿舍的〈究濃紅燒牛肉麵〉的牛肉用的是澳洲牛胸肉，館子裡牛肉麵裡的牛肉只要滷煮入味，但搭配快煮麵附在料包裡的牛肉如果只是滷煮，則容易散開分裂。負責阿舍品牌的營運經理David羅大為透露，〈究濃紅燒牛肉麵〉裡的牛肉是先汆燙再滷煮2小時，然後再分切成塊狀再用以豆瓣醬為主調製的醬料煮過，再套袋殺菌後再灌入牛肉湯。

〈究濃紅燒牛肉麵〉的湯頭是用牛大骨與洋蔥、紅白蘿蔔、高麗等蔬菜，並加了滷牛肉的滷汁熬煮。至於麵體則是使用最天然的原料以99.9％麥心粉製造的波浪麵。

實際試吃阿舍〈究濃紅燒牛肉麵〉，特色包括：1.麵體、牛肉與湯汁份量俱足，2.麵條維持了阿舍波浪條一貫的Q彈，中間厚實有勁、且吸附湯汁滑順入口。3.牛肉滷煮入味，且每塊大小適口、口感紮實有嚼勁。4.牛肉湯的湯色微徵泛著金黃，湯味濃鮮不死鹹並帶著幽微辣度且尾韻回甘。5.料理簡單，只要將連湯帶料的料理預熱，麵塊在沸水中煮5分鐘，然後再在碗中將兩煮混合即成。在家中享用時，若自己再加入青江菜之類的蔬菜，或灑點自家的青蔥與辣椒，其形色味與坊間許多牛肉麵館販售的牛肉麵無分軒輊呢。

(工商 )