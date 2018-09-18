促轉會變「東廠」 廖元豪曝問題根源：制度設計有問題

2018年09月18日 08:03 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

前促進轉型正義委員會副主委張天欽遭爆自詡「東廠」，引發外界撻伐後火速請辭。政治大學法律系副教授廖元豪表示，此事真正該檢討的地方，是促轉會缺乏制衡，而且法律制度上設計有問題，復仇和清算的意味太強烈，本來不該是東廠，卻很容易變成東廠。

張天欽在促轉會內部會議中，直接點名新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，該案「不操作，很可惜」，他更以促轉會「升格變東廠」而沾沾自喜。如此心態與操作手法，淪為選戰打手，挨批民主醜聞，轉型正義原來只是政治鬥爭的遮羞布。

專研憲法、行政法、反歧視法、移民法、美國公法的政治大學法律系副教授廖元豪表示，張天欽所說的話當然不適合，但如果只談張天欽個人的品德，那也不夠，因為張天欽有這樣的個性和態度，還能夠出任促轉會副主委，並在內部這樣說話，反映的是制度和法律設計有問題，「這個法律基本的功能不是追求正義，有太強烈的復仇和清算味道，所以會招進來很多自以為正義的人。」

廖元豪在接受中評社訪問時指出，促轉會的制度沒有給外部太多制衡空間，進來的人，可能自以為很有正義氣息，後面又因缺乏約束，進而囂張起來，該檢討的應該是整個制度，包括對轉型正義應該抱持什麼樣的看法，否則他本來不該是東廠，卻很容易變成東廠，「這是真正該檢討的地方。」

廖元豪說，《促進轉型正義條例》從最前端的定義就有問題，根本沒有定義什麼叫轉型正義，只要促轉會認為違反自由民主憲政精神的東西，都可以去沒收或調查，缺乏違反自由民主憲政的定義，等同是「他認為你違反了，那就是違反」，促轉條例應該具體限縮範圍，例如228事件或特定冤案，而非以抽象的方式給予空白定義，否則註定會出問題。

廖元豪也說，東德的舊德模式或南非和解模式，根本不適合台灣。整個社會完全拋棄過去的劇烈變動才叫轉型，但台灣的變動是一種和緩的模式，而且已經成功轉型30年。台灣政權經過多次輪替，30年前這樣談還說得過去，但若現在還這麼講，那就是過時的思維。

(中時電子報)