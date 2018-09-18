吳釗燮投書產經籲聯合國接受台灣參與「永續發展目標(SDGs)」

《產經新聞》18日刊專台灣外交部長吳釗燮於聯合國大會開議前的投書。(翻攝自《產經新聞》)

友善列印
中時

台灣外交部長吳釗燮於聯合國大會9月18日開議前投書《產經新聞》，呼籲聯合國所倡議之「永續發展目標(SDGs)」應開放讓台灣參與。

吳釗燮在投書中指出，2015年聯合國大會為推動世界永續發展，決議設定「SDGs」目標，宣示於2030年前，包含世界所有國家、利害關係者以及人民，每一個人都不會被遺忘之「全球夥伴宣言」。但是在台灣的2300萬人，卻被排除在此機制外，違反聯合國設立之目的，也剝奪台灣與國際社會共同推動SDGs之機會。

台灣雖無法參加聯合國會議等，但並未鬆懈做為利害關係者之責任。台灣去年公布有關SDGs報告書，包含改善貧窮等所達成之成果，皆超越聯合國之標準。台灣也進行支援他國的工作，透過台灣的「國際合作發展基金會(ICDF)」，在亞洲、非洲、中南美洲以及加勒比海等地推動各項支援計畫， 包括綠能、永續農業、教育、健康、防災以及適應氣候變動等。

台灣的貢獻獲得世界肯定，但聯合國卻持續刻意忽視，台灣的專家等甚至無法進入聯合國。幾乎世界各國都承認的台灣護照，聯合國並不接受，台灣的記者也被拒絕進入聯合國採訪。我們對聯合國以1971年聯合國大會決議而正當化排除台灣之行動感到失望，該決議並未處理台灣及其人民在聯合國的代表權，也未定義台灣與中國之關係。

聯合國憲章第1條「聯合國之目的」中，明定「解決經濟、社會、文化或人道性質之國際問題」。人類目前面對各式各樣之課題，所有的國家、利害關係者以及人民皆能參與國際合作比過去任何時期都更形重要。排除有意願也有能力的台灣，將對世界人民的福祉造成重大損失。聯合國為串聯全人類，不應屈服於壓力，應對台灣開啟大門。

(中時 )

日擬參加西奈半島多國籍監視軍團… 文在寅抵平壤 金正恩親迎 北韓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。