山竹才走又有熱帶擾動 彭啟明：9月底10月初恐有颱風

台灣受太平洋高壓盤據影響，今天高溫炎熱。中央氣象局衛星雲圖。翻攝中央氣象局

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中時電子報

強颱山竹直撲香港後，台灣受太平洋高壓盤據影響，昨各地高溫，氣象專家彭啟明表示，這幾天的大氣環境條件沒改變，須注意很兇猛的秋老虎天氣，周四五前台北都會都有機會到 37-38度間，其他地方則是32-35度間。另，未來幾天，在關島附近有擾動持續發展中，有機會發展成為颱風，以目前來看，9月下旬到10月初，仍有颱風持續發展。

氣象專家彭啟明表示，受太平洋高壓盤據影響，這幾天的大氣環境條件沒有太大改變，依舊要多注意這種很兇猛的秋老虎天氣，可能會持續到周六，周四五前台北都會都有機會到 37-38度間，其他地方則是32-35度間，溫度仍偏高；周六日會因東北風南下，帶來較涼空氣，周日一則因鋒面雲系接近，影響中秋連假，北部、東北部可能有短暫雨勢，中秋過後持續東北風影響，溫度會稍降，和這周秋老虎相比，溫度會降一些。

他說，未來幾天，在關島附近有擾動持續發展中，有機會發展成為颱風，以目前來看，9月下旬到10月初，仍有颱風持續發展。中央氣象局預報員吳依帆表示，本周六日確有擾動，是否會發展為熱帶擾動還待觀察。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，根據最新歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，周五至下周日期間，菲律賓東方與關島之間的海面有熱帶擾動發展；至於其未來行徑，兩模式並不一致，且已在模擬的末期，有較大的「不確定性」，需持續觀察。

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資深氣象主播李富城說，太平洋高壓發威，各地氣温飆高、快中秋，氣温還高達37.8度，同時間新疆下大雪，熱浪遲遲不去，初雪又提前二十天降臨，世界氣侯大亂，今天熱浪未退，各位好友，設法防曬吧！

(中時電子報)

文章來源：彭啟明臉書

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