台灣遠洋漁業的規模與捕撈實力在全球數一數二，然而其中卻可能隱藏了來自外籍漁工的血汗，中正大學跨領域團隊日前獲科技部「2030跨世代台灣社會發展政策研究計畫」補助，運用科技觀察記錄並分析海上過勞、霸凌及職安等問題，為台灣遠洋漁業建立一套透明可稽核的聘僱管理模式，建立海上合宜勞動政策，翻轉台灣遠洋漁業的血汗污名。

台灣擁有近1100艘的船隊，卻屢遭國際輿論點名，包括漁工超時工作、遭扣留身份證件、船上管理涉及暴力、不當苛扣薪資及飲食安全衛生等赤裸剝削。去年台灣漁產品首度被美國勞動部列為強迫勞動清單，重創台灣國際人權形象。而海上漁工人權也受到監察院及國家人權委員會高度關注，提出漁船涉及強迫勞動的調查報告，更突顯遠洋漁業體質改革是台灣迫切解決的議題。

高風險、高強度勞動且封閉的工作環境，加上不透明的跨國招聘和管理模式都是讓台灣遠洋漁業變成血淚漁場的原因。中正大學勞工系副教授劉黃麗娟說，除了面對多變的氣候、海象及年年提高的漁場入漁費，遠洋漁船進入漁場後從下鉤到上鉤、漁獲保存等密集捕撈作業，也高度依賴人力，甚至無法隨時中止，讓捕撈作業更難比照陸地上法定工時的規定。

劉黃麗娟與中正勞工系教授王安祥、資工系教授游寶達、資工系熊博安組成跨領域團隊，提出「以科技完善海上人權保護與永續發展：建立以人為核心的遠洋漁業合宜勞動政策」計畫，徵求遠洋漁業船東的意願，規劃在船隻的甲板、走道上裝設攝影機。接著由中正團隊運用行為辨識、區塊鏈、大數據分析等建置系統，即時記錄船員休息、工作時間與漁撈動作，並從肢體動作的影像判讀是否過勞、遭霸凌及危險動作等問題，並提出預警，藉由實際的行動研究，重建遠洋漁業從外籍漁工聘僱、訓練到登船工作的生態系統。

行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報委員劉黃麗娟，6年來多次往返漁港，與船東、船員坐下來面對面談話，也拜訪來源國政府部門、當地仲介、移工團體並建立信任基礎。

中正大學表示，科技部今年針對台灣未來10年可預見的重要政策議題，徵求「2030跨世代台灣社會發展政策研究計畫」，全台包含中正大學僅5個計畫獲得3年約1500萬元補助。近期中正團隊也著手進行漁船實地勘查，期許能改善遠洋漁業生態的結構性問題，讓漁業共好，朝永續發展前進。