面向全球競爭與產業數位轉型關鍵時刻，銘傳大學整合金融科技、資訊、管理、傳播、設計、觀光、國際、法律、社會科學、健康科技、教育語文、共同教育學院等跨院系，打造全台首個全方位、跨領域「AI系統性課程與職涯」，扣合產業需求，讓學生在大學四年期間，成為AI應用關鍵人才。

銘傳大學金融科技學院110學年度發展出全方位「AI系統性課程與職涯」，因應國家推動產業數位轉型及智慧發展策略，持續強化資訊及數位相關產業發展研發及導入AI技術，提供四階段完整學習計畫，包含基礎－數據集、資料清理與基礎語言環境，中階－數據分析，高階－分析產出與視覺化展現，職涯－金融資料科學家等四階段，培育學生具備完整AI應用能力，畢業即就業。

銘傳大學金融科技學院110學年度發展出全方位「AI系統性課程與職涯」。(銘傳大學提供)

沈佩蒂校長表示，對應全球AI領域人才需求增加，涉略多領域專業應用能力成為重要的職場競爭力，銘傳擁有多校區移地教學模式，全面鼓勵學生跨領域選修課程，以推動AI無人機學校、AI機器人學校、AI VR學校、AI語言學校、AI智慧校園學校(Big Data)、AI金融學校、AI海上學校(金門校區)、AI醫療學校、AI傳播學校等九校，發展相關課程與微學分課程，學生在大學四年除擁有本科系專長外，可依照AI系統性課程路徑，以選修、輔系等方式，精準學習AI應用專長。

銘傳擁有多校區移地教學模式，全面鼓勵學生跨領域選修課程。(銘傳大學提供)

銘傳積極以「全球化╳AI智慧管理」、「情境教學╳科技應用」、「跨域融合╳AI創新」等三大方面著手，逐步建構銘傳智慧校園、全球教育系統，以實踐全球知識在地化，在地知識全球化為核心，培育跨領域專業人才。