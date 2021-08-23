國立臺南大學8月20至21日，由師資生組成線上服務隊，與臺南市海佃國小學童在空中相會，利用線上通訊軟體展開「飛天小劍獅―增添世界的聲音與色彩」暑期營隊，將自己的家鄉傳統文化，劍獅文化融入兩天的音樂與美術課程中，給予學童不一樣的學習體驗。

整體課程設計，音樂課程從遊戲中了解臺灣音樂歷史，也教導學童節奏拍打，引發學童對音樂的興趣；而在美術課裡，除了讓學童認識劍獅的由來，以及各種劍獅的型態、樣貌與擺設方位等含意，更帶領學童透過手作，一步一步完成屬於自己的劍獅面具、紙書籤及摺扇等作品，參與營隊的學童也表示，很喜歡這次的活動，除了南大的大哥哥、大姐姐很親切之外還可以從線上遊戲中學到很多課本沒有的知識。

南大與學童進行音樂創作。(南大提供)

這次擔任營隊總召的教育學系四年級黃筱茵同學表示，本次活動由南大教育學系、資訊工程學系、幼兒教育學系及視覺藝術與設計學系等8名師資生組成，大家從互不相識到同心協力辦理營隊的過程，帶給成員的意義不只是普通的營隊參與，而是跳脫舒適圈、挑戰自我的過程，相信對於未來志在教職的成員，更是累積教學實務的寶貴經驗。

師資生自製劍師教導學童認識在地文化。(南大提供)

臺南大學侯志正學務長表示，學生在暑假期間自發性成立服務團隊，突破疫情的限制，透過線上課程帶給學童豐富有趣的課程與活動，也期望南大學子將服務過程轉化為實務經驗，從活動中學習成長，為自己累積多元課外能力與職場實戰力。