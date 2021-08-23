玄奘大學視覺傳達設計學系，透過多元的教學內容激發學生對設計領域的能力，學生歷年參賽屢獲佳績，今年參賽第二十一屆『白金創意國際大賽』的學生作品『深夜節幕』在競爭激烈眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲綜合設計類銅獎，表現亮眼。

玄奘大學視傳系學生周雨柔、張詠淇、曾梓庭作品『深夜節幕』。（玄奘大學提供)

『深夜節幕』是由學生周雨柔、張詠淇、曾梓庭共同企劃設計。作品主要是強調光害對生物所帶來的生活影響，呼籲過多的人工照明系統對自然環境帶來極大的危害，設計37張生物卡以透光表現來放映37種生物受到的光害影響，指出現代人工照明對生態造成的嚴重迫害，喚起大眾的危機意識。

玄大視傳系學生周雨柔、張詠淇、曾梓庭作品『深夜節幕』。(玄奘大學提供)

指導老師于敏玲表示，學生對這個主題相當堅持，在設計企劃過程對自我要求極高，不論執行規劃或是細節處理都高於學生一般能力之上，專業與完成度具佳。這次得獎學生在學期間都曾參與業界實習、移地教學、展演規劃、文創設計等課程，不僅學生在設計領域能夠專精到位，並能在跨領域之觀察與業界銜接上都有所經歷。

玄大視傳系學生周雨柔、張詠淇、曾梓庭作品『深夜節幕』。(玄奘大學提供)

玄大視傳系主任吳敬堯表示，視傳系在國內外多有不少學生競賽獲得相當好的成績，學校也以培育跨域多元人才為教育目標，鼓勵學生參賽，持續以國際競賽獎項邁進。