新冠疫情讓創客更創意，新北市教育局首度串聯新北創客社群學校、勞工局自造者空間、工具圖書館、文化局黃金博物館及經發局新北創力坊團隊，將動手實作課程線上化，透過即時聊天功能，同時與來自台灣各地的maker進行即時交流。讓學生在開學前，用創客精神進行開學暖身，讓玩創意不因空間、時間與距離而停歇。

創客市集的大富翁網站就像在闖關探險一樣，每一關都有不同的創意手作，可以跟著影片動手完成挑戰。(新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，創客市集首次改為線上模式，跳脫傳統實體既定模式，虛實整合各種課程，發揮創客精神結合「創意、整合、自學、實作」及學科知識，打造成學生喜愛的大富翁主題。邀請全國師生及市民大眾一起化身RPG角色自由逛動，沉浸在以新北特色「微笑山海線」意象打造的地圖中漫遊、探索虛擬的maker世界，從中發現新北創客教育的創意無窮，實踐打造「新北自造城」之目標。

創客大富翁以實境感受，帶給大家不一樣的創客體驗。(新北市教育局提供)

教育局表示，到新北創客漾官網逛創客線上市集(https://maker.ntpc.edu.tw/)，好禮大fun送，8月25日至9月20日特別推出周周抽好禮活動，只要完成指定任務，即有機會將Switch等共計超過100項好禮帶回家。現在馬上揪好友響應「新北創客線上123」精神，鼓勵每個同學1個好點子、2個好友線上討論、線上分享給3個好友，期待以新北創客實境感受，帶給大家不一樣的創客體驗。相關抽獎活動訊息請洽新北學bar粉絲(https://www.facebook.com/ntpcedugov)。