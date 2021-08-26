義守大學「跨院系學分學程」分為「應用科技」、「醫學健康」、「商業與管理」、「觀光休閒與餐旅」、「文化傳播」、「工程」等六大領域，結合跨院或跨系，設計各領域的精華課程，學生參與跨域課程所修習的學分也納入畢業學分，讓學生成為跨域課程中最直接的知識受惠者，而「護理學系原住民專班」的陳韋允就是其中一位。

以現年28歲的陳韋允為例，即將在今年9月升上大三，從高雄中學畢業後進入中山醫學大學醫社系就讀，某次觀看無國界醫生影片後，心中產生了巨大的漣漪，希望成為一名醫護人員的想法在陳韋允的心中醞釀；為了更專精醫護領域的專業，在大學畢業服完兵役後，決定重新開始再讀一次大學，他選擇擁有醫學院和完整醫療體系機構的義守大學就讀，甚至在大二自主完成了「國際護理全英課程」微學程，專業領域和英文能力的雙向學習勇敢的朝夢想全速前進。

陳韋允表示當初會選擇義守大學就讀，是因為學校的獎學金管道多元，同時有各種跨域課程可供學習，所以他將義大視為第一志願。陳韋允來到義大後，期許有一天能前進國際擔任醫療援助的醫護人員。因此他除了努力學習專業技能外，更利用學校提供的「跨院系學分學程」，積極參與由「護理學系」和「應用英語學系」跨系開設的「國際護理全英課程」微學程，同步學習結合醫療與英語的課程內容，藉此增值自己的專業與提升語文能力。

「護理學系」系主任黃瓊玉表示，學生透過跨領域學習不同的技能，提升自己的專業價值並且在職場上游刃有餘的運用，這正是義守大學鼓勵孩子跨域學習的最大目標。