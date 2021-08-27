位於屏東縣的竹田鄉，是台灣慢城聯盟會員之一，近年積極推動「慢城新生活運動」。日前特別舉辦「啟動國際慢城認證」儀式，正式成立「慢城推動小組」，力拚成為下一個國際慢城。當日並與南華大學合作辦理「慢城培力工作坊」，藉以促進社區民眾啟動宜居城市的慢生活態度。

竹田鄉致力推動客家與閩南文化保存及推廣。(南華大學提供)

竹田鄉致力推動客家與閩南文化保存及推廣，為順利爭取國際慢城認證，特別邀請協助嘉義縣大林鎮通過國際慢城認證的南華大學攜手將竹田鄉推向國際舞台，並取得國際慢城認證。

南華大學與竹田鄉合作辦理「慢城培力工作坊」，藉以促進社區民眾啟動宜居城市的慢生活態度。(南華大學提供)

竹田鄉傅民雄鄉長表示，非常感謝南華大學的協助與經驗分享，「慢城」是由義大利國際慢城組織所提倡的一種新的生活理念，近年來在台灣已成為熱門話題，目前全球有264個慢城，台灣則有花蓮鳳林鎮、嘉義大林鎮、苗栗南庄鄉及三義鄉等4個慢城。竹田鄉具有純樸客家小鎮的人文風情，正式成立「慢城推動小組」後，將持續結合產、官、學，把竹田鄉的自然環境、人文脈絡、產業特色等特色融入國際慢城七大面向、八大公約、72項指標評鑑，集合各界的力量，邁向新的慢城里程碑。

「慢城」是由義大利國際慢城組織所提倡的一種新的生活理念，近年來在台灣已成為熱門話題。(南華大學提供)

南華大學USR社會責任計劃多年來深耕在地社區，除了協助嘉義大林成為國際慢城之外，更以慢城意涵擴展至其他鄉鎮及國際城市。南華大學葉月嬌教授指出，為了讓社區民眾更加了解推動慢城的意義，特別開設「慢城培力工作坊」，邀請旅遊管理學系許澤宇教授、應用社會學系呂明哲教授及大林青年簡嘉慧小姐分享，讓大家從「慢態度」與「國際慢城意涵」了解慢城認證，啟動宜居城市的慢生活態度。未來全球疫情結束後，新的旅遊模式能吸引更多有理念的民眾前來慢城小鎮體驗社區新生活。