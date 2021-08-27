朱銘美術館首開全台藝文場館之先河，與東吳大學「數位貨幣與金融研究中心」共同合作發行NFT(Non-fungible Token，非同質化代幣) ，這項NFT跨界合作成果於8月27日上午9：19在NFT發行交換平台「Jcard 這咖」上架，限量110份，售價訂為1999元，首月推廣優惠價919元，以紀念1999年9月19日美術館開館日。
東吳大學校長潘維大指出，數位貨幣背後的區塊鏈技術應用將會是未來的主流趨勢之一，東吳數金中心這次與朱銘美術館共同發行二款NFT乃是首創博物館發行先河，更是學生集體創作的重要成果展現，未來將會有更多創新作品與大家分享，落實東吳結合跨領域創新應用之重要成果。
東吳數金中心執行長歐素華則說明，這次發行的兩款NFT作品，是年輕世代與朱銘大師的跨世代對話，學生團隊從縮時攝影、文案發想、配音到學習NFT的發行，實踐「二次創作」與多次創作的可能性；並由此學習跨領域協作與寓教於樂的複合式創新，落實「做中學」的創新實踐。
朱銘美術館館長賴素鈴表示，今年台灣藝文產業面對疫情的嚴峻考驗，美術館在此時推出NFT藝術商品，首先希望跨越時空限制，給予經歷隔離與孤單的眾人一份溫暖與共感；因疫情關上美術館的門，也期望經由跨界NFT商品，可以為美術館打開另一扇充滿可能性的窗。
未來數金中心也將秉持培育跨領域人才的理念，「From zero to hero從ABC開始」，由AI智能理財、Blockchain(區塊鏈)到Digital Coin(數位貨幣)等一系列課程學習與產學研究實踐，培育新世代的創新人才。
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