透過全球疫情風暴，突顯健康領域相關產業日趨重要，而人力素質是產業發展的關鍵要素。中臺科技大學攜手培力藥品工業股份有限公司，於本月27日簽署產學合作，透過產業鏈結與產學合作，提升雙方教學、學術、研發能量，培育優質人才庫並推動大健康產業發展。

中臺科大與培力藥品共同攜手大健康產業人才培育。(中臺科大提供)

近年，中臺科大積極培育大健康產業專業人才，獲得教育部高等教育深耕計畫的高額補助經費，在教育部和台中市政府相關單位嚴格審核下，成立全國首間設置於大學校園內的「謙和賀日間照顧中心」。而培力藥品工業股份有限公司是台灣知名高品質研發製藥公司，長期致力於特殊學名藥品及保健品的專業研究與開發，除了在2010年取得國際PIC/S GMP優良製造標準認證的藥廠，2018年更導入全新國際級系統SAP S/4HANA智慧ERP系統，調整製藥流程優化營運，以中台灣為據點，銷售版圖擴及中國與東南亞多國，更成為日本前三大藥廠供應鏈。

中臺科大期能成為大健康產業人才培育重要據點，為產業升級與發展共創雙贏。(中臺科大提供)

有鑑於此，中臺科大陳錦杏校長帶領鄭凱元副校長、詹博州主任秘書、許世光研發長及吳世經教務長等14位主管拜訪培力藥品公司，除了參訪培力藥廠，了解培力藥品在經營上高標準且嚴謹的製藥流程，並與培力藥品公司郭榮昌董事長、陳志麟總經理及郭孟鎧執行副總經理共同簽署產學合作契約書。未來將借重培力藥品公司醫藥健康產業的經驗與人才，共同攜手大健康產業人才培育。

陳錦杏校長表示，中臺科大深知醫療材料與照護產業人才需求，為了產業鏈結完整，讓學生更為有效地接軌產業，特別攜手培力藥品公司，互相提供醫療材料儀器設備、學生實習、員工進修、教師深度研習及深耕等服務，期能成為大健康產業人才培育重要據點，為產業升級與發展共創雙贏。