玄奘大學一向重視教學發展，近日教學發展中心與與視覺傳達設計學系合作執行教育部高教深耕計畫，斥資建置XR教室，提供學生藝術結合新興科技應用實驗場域。

玄奘大學視傳系混合實境攝影棚作為虛實疊合的一項理想觀察系統。(玄奘大學提供)

視傳系主任吳敬堯表示， XR專業教室包括：虛擬實境駕駛艙、多功能模擬駕駛艙、專業飛行模擬器、混合實境攝影棚、VR動感體驗平台與XR藝術創意作品展區等設備，將以體驗、教學、展示作為三合一目標，不僅提供全校師生研究發展相關專題計畫的專業環境，也是來賓蒞臨玄奘大學必定到訪的展示空間。

玄奘大學視傳系專業飛行模擬器提供全方位視覺化的三維VR機動動作體驗。(玄奘大學提供)

視傳系師生尤其專注「Motion Compensation動作補償」 領域相關研究，有助於大幅提升VR全沉浸式體驗的舒適程度，強化受測者的心流體驗，在虛擬實境視覺化並同步720度動態的模擬上，已有相當研究成果，並開始與廠商開始進行多項相關產學合作，以提供學生實習機會。學生以Semi-Immersion (半沉浸) 三螢幕體驗開始，到720度全動式虛擬實境操控平台，逐步發展各式專題，研究未來XR行動應用的多元方向。每年入圍「放視大賞」VR獎項，尤其在感官訓練與在地文化保存方面受到肯定，成果展現在「VR平衡覺輔助訓練系統」與「VR台灣夜市模擬系統」兩項作品上。

玄奘大學視傳系提供VR動感體驗平台提供視覺化與體感同步運作的實驗環境。(玄奘大學提供)

而在VR人機介面應用研究方面，玄奘大學已研發搭配任何款式仰臥運動器材的「VR運動避險與激勵模擬系統」、「玄大澄心湖攀岩模擬系統」；此外，在藝術與實用領域有「學院大師擴增實境畫廊」、「VR自助式商店體驗模型」、「玄奘大學360導覽系統」等數十項參與「玄大教學發展中心」計畫的成果。