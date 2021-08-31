新北市7所公立技術型高中與美國箴言高中(Living Word Lutheran High School)，簽訂雙聯學制合作備忘錄，並正式啟動全國唯一也是首創專屬技術型高中雙聯學制，三年期間通過課程取得臺灣及美國高中雙畢業證書，也是全國唯一祭出每年百萬獎學金培養國際技職人才。

新北教育局「選技職、好好讀、雙證書」計畫自110學年度起每年度招生1班。(新北市政府教育局提供)

新北教育局表示，「選技職、好好讀、雙證書」計畫自110學年度起，每年度招生1班，由7所公立技術型高中(樟樹國際實中、泰山高中、新北高工、三重商工、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工)高一學生，只要會考英語成績符合各校甄選標準者都可參加報名，不限科別，鼓勵跨域共學。入選雙聯學制學生，課程由美籍教師實體為主、線上為輔進行教學，每週上約9小時的實體或線上課程，畢業即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書。

教育局長張明文表示，近年全力推動技職教育國際化，與美國、英國、德國、日本及澳大利亞等國技職教育單位建立夥伴關係，薦送新北技術型高中學生赴海外技能研習、國際青年論壇暨文化交流計畫、推動跨國專案合作與發表、辦理多次跨國專業交流與教師培力，同時全市7所公立技術型高中亦全數通過國際學校獎認證，在此基礎下正式成立雙聯學制專班，為新北市技術型高中教育，創造國際發展性。

美國箴言高中校長David Miskimen致詞時表示，感謝新北市政府對於技職教育的願景規劃及國際視野。(新北市政府教育局提供)

美國箴言高中校長David Miskimen致詞時表示，感謝新北市政府對於技職教育的願景規劃及國際視野。非常期待能夠和新北市技術型高中有雙聯學制的合作，提供技職孩子未來在美國有更多元升學進路。

成立雙聯學制專班，為新北市技術型高中教育，創造國際發展性。(新北市政府教育局提供)

泰山高中孔令文校長指出，對於想取得國際文憑的學生，參加雙聯學制課程可大幅減省支出，畢業後還可以在臺灣或赴美念大學，是非常棒的選擇。由於國內學生普遍缺乏國際意識，藉由這次的技高雙聯學制，期待學習者(包括行政、教師、學生和家長)能創造新視野，逐步立足世界，創造出屬於自己的國際舞台。

為獎勵優秀學生，教育局每年提供21名學生5萬元獎學金，持續補助三年。(新北市政府教育局提供)

為獎勵優秀學生，培育新北市國際技職人才，教育局每年提供21名學生5萬元獎學金，持續補助三年。此外，另擇優自費生數名(30名以內)，跨校跨領域成立雙聯學制專班，讓人才培育方式更多元。