「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」已舉辦第四年，受到疫情影響改線上舉行，營隊由醒吾科大與新北市議員蔡淑君共同舉辦，透過Gather打造出數位版的醒吾科大校園，陪伴孩子們渡過難忘的暑假。

「相扶成長夏令營」從課程規劃到執行全部都由醒吾科大學生包辦，學生將在校所學轉化為適合小學生學習的課程，包括觀餐學院設計簡易學習的中西式料理與西點烘焙、藝術學院同學教導小朋友認識音符及歌唱技巧，讓小學生們能發揮專長並且從服務中學習與自我成長。

餐旅系學生周沅林化身講師教導學童製作甜點。(醒吾科大提供)

本屆營隊總召陳云泯表示，五月時團隊都還以實體活動做整體規劃，不料疫情影響下只能全盤重來，靠著營隊成員們的團隊合作下很快商討出解決方案，並依據課程內容設計教學場景，讓孩子們可以一邊學習一邊探索校園。

本屆營隊總召陳云泯與營隊成員於線上與學童互動。(醒吾科大提供)

由於採用線上夏令營的方式，團隊碰到最大的問題還是來自於網路的頻寬，時有因為小朋友家中網路訊號不穩定或各種突發狀況，但這也訓練出成員們危機處理能力以及迅速提出解決問題的能力。