龍華科技大學電子工程系及PBL智慧機器人專班同學參與2021第十七屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，聯手勇奪大專組「競速自走車」第一名、「線迷宮鼠」第一名，以及「古典電腦鼠走迷宮」第三名佳績，奪冠成績為大專組最佳，充分展現團隊在智慧機器人設計與研發領域的雄厚實力。

龍華科大學子（右1）榮獲「線迷宮鼠」大專組第一名。(龍華科大提供)

在電子系蘇景暉、李齊雄老師指導帶領下，本屆賽事龍華科技大學成績耀眼，PBL智慧機器人專班學生林立中與陳永凱，聯手奪下大專組「競速自走車」及「線迷宮鼠」第一名榮耀；林立中另與電子系鄭宇廷，獲得「古典電腦鼠走迷宮」第三名佳績，表現傲視群倫。

龍華科大學子（左2）榮獲「古典電腦鼠走迷宮」大專組第三名佳績。(龍華科大提供)

校長葛自祥特別恭喜學子優異表現及老師指導辛勞，他指出， 近年來，龍華科大在全國性機器人競賽與國際賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，成功帶動起北台灣高中職學生對於智慧型機器人學習與應用風氣，相信不僅能夠對我國學子的技術養成有所貢獻，也能培育未來機器人時代具備相關實務應用能力之人才。

受疫情影響，無法舉行國際賽事，少了可以觀摩與交流的國際選手，因此主辦單位邀請，國內過去曾在國際賽事上有著優異表現的畢業選手擔任裁判，藉由經驗傳承互動，讓智慧機器人實務技能在國內持續向下扎根。