元培醫大繼建置陶窯場，再成立製茶教室、配備全套標準製茶設備，深耕茶陶文創培育藝術養生的大健康產業人才。輔於8月完成設置，可培訓勞動部製茶技術士的專業製茶教室，以及蓮池茶寮地景，讓茶陶文創環境更完善。在「元培茶‧香山陶‧數位轉型—製茶工廠揭牌暨陶窯點光典禮」活動中，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長、新竹市副市長沈慧虹、農委會茶改場邱垂豐副場長、新北市鶯歌陶博館吳秀慈館長、新北市坪林茶博館劉一儒館長、苗栗農工校長謝世宗校長等貴賓聯袂為製茶教室揭牌，同步也舉辦柴燒窯點光儀式。

臺灣陶藝學會理事長許清全(右二)與多位高中校長為元培柴窯點光。(元培醫大提供)

科技部茶資源整合開發產學聯盟的計畫主持人同時也是元培醫事科技大學林志城校長強調，茶藝或陶藝都是茶資源，透過科技與藝術整合，激起更多文創火花，讓藝術養生融於生活。此次結合新北市坪茶博館、新北市鶯歌陶博館、新竹市玻工館、台北市中山堂與元培醫大建立「三館一校一堂(311)」連線，打造茶、陶、玻共贏文創圈。林志城表示，大健康產業中使人身心靈富足的幸福產業少不了茶與陶，鼓勵大家多喝茶保健康。

元培學生在製茶教室體驗揉茶。(元培醫大提供)

此外，這次活動中的柴燒窯點光儀式，元培醫大茶陶文創系師生USR計畫，透過其所打造香山藝術養生綠帶，帶領社區高齡者所捏陶藝作品進窯點火燒製，並以古禮進行點火儀式；之後此儀式將成為固定辦理之學術傳統。