素養導向的新課綱不僅只是教學層面的變革。從最初規劃時就考慮到評量對於新課綱實施的影響力，因此，素養導向的評量是伴隨新課綱同步推動的重要環節，111年起的新型學測就會採用素養導向的命題，再搭配現行多元入學制度的調整，兩者一起構建111入學新制。對於108年入學的高中生而言，111新制可以視為新課綱實施的首次成果驗收。

對於家長而言，因為不熟悉入學制度而感到現行制度複雜難懂，其實要理解現行制度應該先建立一個「考招分離」的概念。換言之，111新制是「考試」和「招生管道」這兩個層面的改變。在「考試」層面，因應108新課綱上路，包含考科、命題、試卷型式和考試時程都有所變化。在「招生管道」方面，除了維持原有的多元入學管道，各管道參採項目和比重亦有所調整。

學測範圍比較。

（大學博覽會彙整製表。資料來源，各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新發布資料為主。）

新型學測回應核心素養

若將新型學測當作新課綱核心素養的評量機制，這個考試幾乎是111入學新制的關鍵樞紐，因此學測必須大幅調整才能回應新課綱的變革，就像我們不應該拿直尺測量時間，既然新課綱以核心素養為主軸，用學測作為評量時，當然要改用核心素養為尺規。

「核心素養強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展」(十二年國民基本教育課程綱要 總綱)

從課綱中對於核心素養的描述，展現在考題上就是所謂的素養題，這也是考試層面上最關鍵的變革。大考中心針對素養導向命題重點作出四項總結：「試題素材情境化」、「考察整合運用能力」、「跨領域/跨學科的主題式試題設問」以及「強化評量層次和整合說明能力」。簡言之，考試重點在於知識的使用而非記憶，跨領域和情境化的命題可以讓考題更趨向於解決真實問題而不是為作答而背誦。考察整合運用能力更是說明學習表現的重要，相較於學習內容，考試更在意考生能否運用學習的內容來解決問題。至於整合說明能力則體現在混合題型上，跳脫選擇題的侷限，引導考生說明解題的思路，讓評量的層次更多元。

新型學測考題、答題卷變革

新制學測，具體在試卷上的呈現，除了考題閱讀量更大，考生也必須在考場透過考卷學會一個新的知識點，再搭配原本課綱的學習內容共同來解決一個問題。譬如109年試辦考試自然科43-45題組，就透過題目說明「光」和「太陽帆」的全新概念，考生還需要搭配課綱中光電效應的公式才能解題，這就是所謂考察整合運用能力。

此外，混合題型也讓答題卷不再制式化，新型學測的卷卡合一新式答題卷，讓答題卷可以畫圖、作圖表或寫短文。然而，非選擇題並非填空題，並沒有簡單的標準答案，有些題目會要求考生說明原因或寫出根據，這時候考生的表述方式也許各不相同，在評量時就會設定評分尺規或評分原則，讓給分可以維持公平性。

新型學測答題卷第一頁

新制學測答題卷

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新型學測考科、範圍、期程不同

大學升學考試從原本的學測和指考，分別改為「新型學測」和「分科測驗」，考試範圍不再是依據年級區分，新型學測的範圍是部定必修，而分科測驗的範圍則是部定必修與部定加深加廣選修。部定必修在社會科和自然科的學分明顯較舊制降低，自然科更包含4學分的自然探究與實作，這是一門自然領域跨學科的課程，以往沒有出現在考試中，也是最受大家關注的考試內容。

學測考科的部分，因應新課綱數學必修區分為數學A和數學B，所以學測考試也就分為數A和數B兩卷，整個學測變成五科(國、英、數、社、自)、六卷(數A、數B兩卷)、七節課(國寫佔國文科50%)，並且因為七節課的考試時程太長，所以學測日期調整為三天。在分科測驗的部分，則因為國文、英文和數乙不考，所以考科改為七科(數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民)，計分則從百分制改為45級分制。

108課綱&111入學新制，各管道參採重點與招生條件。

學測&分科測驗考試，測驗重點與評量能力一覽表。

大學博覽會彙整製表。資料來源，各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新發布資料為主。

111新制 升學管道更重視學測

搭配著111考試制度的變革，主要升學管道也各有不同的因應。以考試成績為主的分發入學影響最大，舊制將指考與學測視為兩個獨立考試，學測考差還可以拚指考，但111新制讓分發入學可以直接採計最多4科的學測成績，並且分科測驗不再考國、英、數乙，勢必使得很多大學科系更加重視學測的級分。也就是說，考生必須在學測和分科測驗都維持水準的情況下，才能如願進入自己的志願校系。以在校成績為主的繁星推薦從原本採計四學期的在校排名改為五學期，所以想透過繁星進入大學的考生，成績的續

航力也更加重要。最後，佔招生名額超過50%的申請入學也有重大改變，其一是學習歷程檔案取代備審資料，引導高中生在就學期間透過學習歷程展現學習態度，再者要求學測占總分不得超過50%，保留較大的空間讓考生的多元表現得以發揮。

綜觀而言，111入學新制是以新型學測作為樞紐，涵蓋考試和入學管道的整體調整。家長們本來就對現行的入學制度感到困惑，搭配上新型學測的改革，很容易變成霧裡看花。如同法律是保護懂法律的人，升學制度也會對懂升學制度的考生較有利，同學們務必要在亂象中找到方向、搞懂制度，才能成為新課綱時代的贏家。