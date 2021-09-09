● 大學博覽會彙整製表。資料來源，各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新發布資料為主。（甄戰學習顧問整理）

擔任輔導工作時，經常面對家長疑惑的問道：「為什麼現在的入學制度那麼複雜？依照考試成績分發入學不好嗎？」其實從教育的立場而言，核心的問題不在制度簡單或複雜，而是分配的正義。入學管道牽涉到學習資源的分配，簡單未必代表公平正義，就像我們若要用爬樹的能力衡量一隻魚，那它注定要是輸家，多元管道可以讓不同特質的學生都有展現能力的機會，其結果就是制度的調整。

111新制的入學管道相較於聯考時代當然顯得複雜，但其實並不難懂，2大考試(學測和分科測驗)、4大入學管道(特殊選才、繁星推薦、申請入學和分發入學)，各有不同規定和適合的族群，家長、考生只要稍加梳理便能找到最適合自己的入學管道，進而提前為自己的升學累積優勢。

針對家長考生常提出的問題分別說明，以問答形式突破升學亂象，從中找出最適合自己的方向。

申請入學與學習歷程

大學博覽會彙整製表。資料來源，各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新發布資料為主。

迷思1：

Ｑ：特殊選才應該與我們無關吧？

Ａ：因為特殊選才這個名稱，就以為自己不夠特殊而主動放棄這個入學管道？其實特殊選才是向所有考生開放的入學管道，我們甚至可以簡單地理解為免試入學。雖然開放特殊選才的名額有限，但各大學獨立辦理，所以

考生可以報考多所大學也有機會重複上榜。

新聞媒體常報導清大、交大等頂大的特選名額競爭激烈，但很多私立大學也開設特殊選才的名額，其競爭的程度則取決於競爭對手的強度，人人都有機會透過特選上大學。

迷思2：

Ｑ：繁星推薦只要在校成績好嗎？

Ａ：由於繁星的第一項分發比序是全校排名，在各校排名等值的原則下，偏鄉或社區高中在校排名優異的學生，確實可以藉由這個管道爭取最佳入學機會，甚至有些學生因此故意選擇偏鄉或社區高中就讀，以期獲得更好的全校排名，進而以繁星錄取大學。但繁星的制度應該是較複雜且變數最大的入學管道。針對繁星推薦的重要提醒如下：

1. 繁星並非不看學測成績，學測成績作為檢定標準，考生還是需要達到大學校系設定的標準才能選填志願。

2. 繁星在111新制改為參採五學期的校排百分比，人數太少或太多的高中都不利，若真的因繁星而選高中，一屆人數在300~400人的高中比較合適。

3. 繁星是兩階段的甄試，第一階段須在高中校內獲得推薦資格，才能代表自己的高中與其他高中推薦的學生一起競爭大學的錄取名額。

4. 繁星有推薦序的差別，一般來說非一序的學生只能爭取第一輪分發後剩下的名額，促使繁星入學的變數很大。

5. 繁星在大學端會分學群，每個學校學群有志願數量的差異，選擇時要注意。

6. 繁星每年錄取的標準都有變動，參加繁星不能太倚賴過往結果。

迷思3：

Ｑ：申請入學學測至多占50%，所以學測不重要了嗎？

Ａ：111新制強調申請入學的學測佔比至多50%。相對的，綜合學習表現（學習歷程和指定項目）則佔至少50%，但學測成績仍是申請入學的檢定和倍率條件，也就是第一階段篩選純粹只看學測成績，只有通過第一階段篩選的考生，在第二階段甄試總成績時學測比重低於一半，也就是說，學測還是很重要，學測成績不佳就無法通過一階篩選。

迷思4：

Ｑ：申請入學要看學習歷程，學習歷程越多越好嗎？

Ａ：學習歷程是用以取代舊制的備審資料，讓高中生從高一開始上傳自己的學習成果和多元表現。依據111新制，在申請大學時，考生可以根據各科系特色和要求，從中央資料庫中選擇3項課程學習成果和10項多元表現項目提供給申請校系。所以，準備學習歷程不用計較數量，反而應該在意學習歷程與申請科系的關聯性，關鍵是讓大學教授可以看到考生的學習主動性和熱情。

迷思5：

Ｑ：申請入學只有6個志願，選校系根本是賭博

Ａ：申請入學的核心精神是適性揚才，有限的志願數會驅使考生審慎選擇就讀科系，也避免純粹依據分數選填志願的情況。報名申請入學時，考生可以依據往年的最低錄取分數評估上榜機會，這也就是落點分析，在學測成績公告後，可以在網路上找到免費的落點分析系統。另外要提醒考生和家長，如果落點系統能夠蒐集分享當年度考生的數據，將會比純粹用過往成績推估的結果更具參考性。此外，一般高中生也可以利用學測成績參加科大的申請入學，每個考生還有5個科大的志願。總之，志願選填攸關上榜與否，多蒐集資料和多聽專家分析才是明智之舉。

迷思6：

Ｑ：申請入學二階甄試評分標準是什麼？

Ａ：申請入學各校系可以自訂二階指定項目，各大學科系依據自己所需的特質設定不同的評量規準。111新制下，二階甄試的日期向後遞延至五月底到六月初。全國大專院校都會在兩週內完成二階甄試，所以撞期的情況必定相當嚴重。目前大部分大學科系都會安排兩天的甄試時間讓考生選擇，考生在選填志願時就要留意甄試日期，避免因為撞期而錯失機會。

迷思7：

Ｑ：111新制分發入學同時參採學測和分科測驗，到底怎麼看？

Ａ：考試分發因為指考制度的調整而改變，最大的不同就是同時參採學測和分科測驗成績，但兩個考試的計分標準不同，採計的方式也有新的規定，採計說明如下：

1. 分科測驗改為七科，國、英、數乙不再考試，大學科系依據需要可參採學測成績。

2. 大學參採學測、分科測驗和術科，總數至少3科、至多5科，學測至多採計4科，分科測驗至少採計1科。

3. 分科測驗採45級分制，學測維持15級分制，但再分發入學時可以將學測成績轉換為45級分。

4. 大學科系可依據需求針對科目加權計分。

111新制上路，面對新的制度升學變革，家長學子難免會感到心慌意亂，但最佳對策就是「隨時掌握最新升學資訊」。目前制度陸續公告中，家長和考生不能覺得事不關己，提早認識111入學新制，才能為自己創造升學優勢。