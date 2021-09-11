語言類學科的素養命題著重部分為何？如何跳脫傳統命題的模式？攸關命題者如何以「學習者的認知歷程」為核心出發，並輔以「學科知識」。當然，在不同學習階段，語言學科學習有其目標。但根據語言習得概念，個體習得語言(包含運用、創造等層次)，至少兩個階段。第一階段為「Learn to Read」，即個體應學習如何閱讀等策略、技巧等；第二階段為「Read to Learn」，即個體如何透過閱讀建構自我知識體系。有鑑於此，在新課綱第五階段(高中階段)的語言習得，除著重學科本質的學習外，更重要的是如何運用閱讀策略，尤其是如何理解和詮釋文本，更甚者是批判反思階段。

以下為素養命題流程的建議酌參：首先，素養命題強調生活情境脈絡。因此，命題方向如同船的舵手與指南，而方向確定可以從新課綱的 19 議題出發尋找。其次，命題方向確定後，進行文本需要的資料進行蒐集，來源包括新聞專題報導 (具整合性)、社論(具批判性)、學術論文(具專業性)、圖書書籍等，經由命題者閱讀後進行設計文本。文本設計後，命題者可能須思考在「題幹設計」決定命題的深度，例如是理解層次或更甚為批判層次。最後，就是「問項設計」需要符合常見命題規範。

語文類命題參考

語文類素養命題參考

語文類命題比較參考

● 大學博覽會彙整製表。資料來源：中華未來學校教育學會，若有差異以各資料來源最新發布資料為主。