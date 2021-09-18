108課綱上路，目前高二學生即將在明年首屆使用學習歷程檔案申請大學校系，這份資料在入學主流管道「個人申請」扮演了重要角色，校系第二階段甄選方式，學生學習歷程檔案(P1)與校系自辦甄試項目(P2)兩項加起來的綜合表現占比至少50%以上，學生透過三年的學習歷程的製作、儲存及反思，成為大學選才的勝負關鍵。

學習歷程檔案除了提供校系分數以外的選才標準，有助於大學發掘出具有潛力與個人特質的學生，學生也同時透過系統性的引導，從三年來的歷程記錄脈絡，找到自己真正的興趣所在，確立未來生涯的志向。簡言之，「學習歷程」是透過一次又一次的活動，從中有所收穫進行反思，進而認識自己的一連串過程，而這些收穫與反思製作出「檔案」則成為升學工具。因此，學習歷程檔案既是認識自己的過程，也是升學的重要工具，我們就必須先搞清楚學習歷程應該注意哪些事項。

第一：學習歷程檔案4大項目

學習歷程檔案分為4大項目，包括：基本資料、修課紀錄、課程學習成果、多元表現，這4項資料由學校或學生每學期或每學年定期上傳高中端的學習歷程平臺，上傳時間和數量各校自訂，同學要注意學校規定的時間，之後再勾選上傳教育部學習歷程中央資料庫。其中，課程學習成果和多元學習表現有上傳中央資料庫有件數限制，高三申請大學時再根據校系簡章規定挑選合適的資料，上傳至甄委會個人申請審查資料系統，另外再視申請校系規定撰寫自傳、讀書計畫或學習歷程反思等資料，提供申請校系審酌。

學習歷程檔案項目。

● 大學博覽會彙整製表。資料來源，以直攻名校出刊時各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新滾動發布資料為主。

第二：學習歷程檔案上傳流程

針對學習歷程檔案上傳，從學校、老師、學生到大學選才各自扮演不同角色，同學務必要掌握好自己應負責上傳的項目，瞭解整個學習歷程檔案的架構才不會手忙腳亂。

學習歷程檔案上傳流程。

● 大學博覽會彙整製表。資料來源，以直攻名校出刊時各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新滾動發布資料為主。

第三：檔案格式與大小限制

除了內容呈現外，在上傳的檔案格式包括PDF、JPG、PNG，檔案大小上限4MB，PDF文件檔約可包含15張圖文，也能上傳mp3或mp4的影音檔，檔案大小上限10MB，mp3音檔約可錄製6分鐘，mp4影音檔以480P(SD畫質)約可錄製50秒，720P(HD畫質)則約可錄製20秒。

上傳格式檔案大小及字數規範。

第四：善用百字簡述

建議上傳檔案時善加運用100字簡述，可以是檔案主題、簡要內容及收穫心得，如果落落長沒有重點，或只有標題「某某科報告」，是引起不了教授興趣，別小看這「百字簡介」，寫得好就可能在眾多的學習歷程檔案中脫穎而出，是引起大學教授點進去看的敲門磚，歸納、統整的功夫很重要，清楚、明白更重要，所以簡述中應該呈現出在這項課程學習成果或是多元表現中，學習到了什麼。

上傳格式檔案大小及字數規範

學習成果上傳

第五：累積課程學習成果技巧

不論哪一種科目，課程學習成果呈現形式，都可以用作業、作品、成果報告、專題報告、時事心得、文字影音創作、圖像設計作品、小論文、文學評論、活動企劃書、展演紀錄、實習心得等形式呈現，需要教師進行認證，目的是證明此成果是學生自課程內容學習所產出的，並非隨意任何素材都能提交，教師可以適當輔導學生來提升課程學習成果品質，基本上同學遵照老師的指導就能順利完成。

由於課程學習成果有上傳數量的限制，所有課程都產生成果太耗時費力，也不符合效益，建議同學先上網確認理想校系公布的學習歷程項目，再鎖定課程投入製作成果，掌握重質不重量的策略，在呈現內容上盡可能展現希望被看到的特質，讓教授感受到你對領域的投入與潛力。

111參採「課程學習成果」校系

111參採【課程學習成果】校系。

課程學習成果呈現形式。

● 大學博覽會彙整製表。資料來源，各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源源最新滾動發布資料為主。

第六：累積多元表現成果技巧

多元表現總共有8類，包括自主學習成果、社團活動經歷、幹部經驗、服務學習經驗、競賽表現、非修課紀錄之成果作品、檢定證照、特殊優良表現證明等，多元表現項目不需要教師認證，只要是同學認為可以展現個人特色的成果證明都可以上傳。每學年上傳學校平臺的件數各校不一，如果學校規定的件數較多，建議同學可多多上傳，再精挑細選10件上傳中央資料庫。

111參採「多元表現」校系

111參採【多元表現】校系。

在撰寫技巧上，建議同學可以使用ORID焦點式提問法，透過四個層次的提問，能夠幫助學生更結構性地思考與回應問題，四層提問如下：

OBJECTIVE【客觀事實】：做了哪些事情、看到與觀察哪些事情？

REFLECTIVE【主觀感受】：在當下直接的感受、反應與印象深刻的地方

INTERPRETIVE【發現意義】：事後試著解釋與分析事實與自己的感受

DECISIONAL【採取行動】：訂定目標與下一步

圍棋社和財務金融學系示例。

● 大學博覽會彙整製表。資料來源，以直攻名校出刊時各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新滾動發布資料為主。

一份完整的多元表現內容應包括：活動描述、個人收穫或反思、活動成果、連結未來校系，別忘了參與活動要留下照片或影像紀錄，並在活動結束後立即記錄過程與心得，避免過幾個禮拜後參與的過程忘光光。也要提醒同學，寒暑假是累積多元表現最好的時間，在競賽或檢定考試方面請利用課餘時間確定好比賽或考試日期，規劃分配好寒暑假參加或準備時間，最後在上傳多元表現時，務必用100字簡述這項活動或證明的亮點，例如參與競賽是校內、全國、國際競賽，或是個人、團體競賽，這些標示都能為自己加分。

第七：沒有目標校系該怎麼準備？

學習歷程檔案最大的意義在於認識自己、探索興趣的過程，歷程與成果同樣重要，探索的歷程我們也可以視為一種成果，只要是自己用心完成的報告與作品，可以呈現自己的努力歷程與特質。因此，在高一探索的階段，如果沒有明確的目標校系，建議基本的學科要顧好，根據過去兩年的資料顯示，大學校系參採「國文」和「英文」兩科的比例最高，這兩科產出的課程學習成果可以好好準備。如果已經有大致上鎖定的學群，也能用同樣的概念，統整出有興趣學群重視的學科有哪些，好好規劃產出課程學習成果。至於多元選修部分，內容呈現上可以先著重在個人特質的展現，一般來說偏好的個人能力包括閱讀理解能力、組織能力、口語表達能力、文字表達能力及團隊合作精神等，這樣就能擴大打擊面。