無國界的今日世界，其變遷的速度遠遠超過我們所能想像。因應未來發展，人才需求也要與時俱進不斷進化，才不至於邊緣化。除了成為專家之外，如何讓自己也同步成為具備多元能力的人才，以備在無可預知的將來，順利銜接各種可能來臨的創新世界，是現今國高中與大學學子在規劃與經營自己人生或是選填志願時首要列入考量的議題。

108新課綱上路以來褒貶不一，討論最多的話題不外素養導向、多元學習、學習歷程及探究與實作等課程的調整，而這些領域的新增或強化，其實都是為了培養面對未來急速躍進世界下的生活能力與審時度勢的斜槓能力做準備。新課綱總綱中明訂：「核心素養」是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度，強調學習不僅是學科知識及技能，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展。說穿了就是更重視學習過程中透過全方位的素養，培育全方位解決問題的能力與日後遇見問題之後終身學習的動力。

隨著教改與多元社會發展，素養與斜槓一時之間成為教育方針與鋪陳人生的熱門關鍵字。不論是學生、老師或是父母都必須重新注入新思維。特別是被戲稱為白老鼠的學生們，儘管心中忐忑不安，面對抉擇仍要超前部署。選擇一種能夠發揮自身興趣、專業和才藝的科系，隨時準備好跨域經營自己的人生，將可帶走的知識變成改變世界的動能。

時代一飛沖天的演進，剛進入5G時代，世界就透過COVID-19疫情所帶來劇烈的陣痛，凸顯數位化及人工智慧將對未來世界與生活產生巨大影響。因此2021年已有大學看見這個趨勢，在其招生廣告中打出「請叫我AI生」的Slogan ，這意味著進入大學後除了修習一門專業之外，必須透過選修其它人工智慧相關的課程，方能讓自己具備與世界接軌的AI能力，在大學畢業後不論選擇就業或升學都有競爭力。

中時新聞網 Campus 採訪東海大學老師。( 圖 大學博覽會提供)

不論你是否已感悟到，只擁有單一專長的I型人才，因功能容易被機器取代，加上轉換能力較弱，一旦遇到環境變動，調適能力不足之下就只能被淘汰。又或是選擇一種領域不斷深化研究，像T型一樣務實紮根，成為行業中菁英的T型人，一旦遇到世界瞬間的劇烈震盪，這二種人才可能都不足以在急速發展的時代，讓自己立於不敗之地。在新課綱與考招新制實施甫上路的今時，高中生唯有善用既有的多元課程，為人生立一個務實的起手式，才是明智之舉。目前公私立高中面對新課綱的選修課，所採取的策略與輔

導方式不盡相同，在選修課時必須化被動為主動，把多元選修當成斜槓能力長大前的小樹苗，認真經營灌溉。至於人生該斜槓或是專一？高中時代未必一定要一次就做到對的選擇，而是要逐步把你所做的選擇做到對。當一門學問、二門學問或是三門學問，逐步做到融會貫通與專精便是專家，便是斜槓。

已有太多的前輩經驗與範例告訴我們，你所念的專業未必是你走的，但影響一生！因此累積斜槓能力之前，首先應該要徹底了解自己，分析自己的優劣勢。第二，解析符合自己能力、興趣、優劣勢及世界趨勢的科系。第三，細心挑出的這些系所學校，並查閱其是否已有跨域學習、跨域課程開設機制？第四，這些跨域學習課程的面向是單一的還是全方位的。第五，學校開設的跨域修習課程，畢業取得的是學分還是學位？第六，如何把所學的這些知識與能力，在歷練中產生化學變化，並串聯成一種新領域或能力。

例如，行之有年的英文能力或語文能力檢定、乙級、丙級等各種證照檢定，已被許多學校列為畢業門檻。此外，目前各大學幾乎都有設置跨領域學習專區，及雙主修與輔系的機制， 雖說未必每個系都有開放修輔系、雙主修的名額，二者間的課業強度也不一樣。通常輔系只需要修完指定學分數，比較有機會能應屆畢業，雙主修可能要多花一年的時間，又或者近年盛行的雙聯學制學位都是斜槓的跳板之一。香港城市大學郭位校長就曾說過，「台灣的通識課在大學才開立，時間上已過晚，素養培養愈早愈好」。

各大學吉祥物、玩偶尬舞。( 圖 大學博覽會提供)

而今順應新課綱培養素養能力的同時，學子不妨透過上述六個步驟及早嘗試找出自己的優劣勢並訂出幾個目標與斜槓方向，不試你永遠不會知道自己的未來有多偉大。

你必須了解，不論你現在幾歲？成績如何？實力如何？你都有了不起的獨特能力，必須持續通過學習讓這種能力發揮與轉換成最大效力。不論暫且將自己定位成為T型人才或是π型人才？重新檢視那些社會上認為理所當然的事，打破框架，忠於自己的夢想。因為即將到來的光世代不是單打獨鬥的時代，任何專業能力都是光的一部分，而若要成為光，只有不同領域相互理解與合作並樂於付出與共享，才能更好的創造價值，在競合中所達成的共贏、多贏就是世界上最閃亮的光，而你也是這光芒中的一份子。