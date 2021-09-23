暑假過後，9月ㄧ開學，高三學生馬上要面對的除了模擬考之外，黑板上會開始寫上距離111新型學測考試登場時間，在剩下大約150天的時間裡，該如何效率最大化的運用與複習？相信是許多學子最想要知道的關鍵法門。

考前150天，衝刺必勝重點

大學博覽會執委會明白學子與家長的不安、擔心、害怕與無所適從，因此針對實行新課綱之後的首屆111學測，我們採訪了多位業界知名老師，製作了各科考前150天複習重點與方法、以及模擬各科可能的命題趨勢，協助同學們抓到重點，找到複習方向。在考前150天裡透過名師帶路畫重點，著手調整讀書方

法，針對重點奮力衝刺，助學子一臂之力，順利戰勝111新型學測。

調整心態，認知沒有考壞或失常的權利

由於新制學測考試由二天變為三天，考科由五科變為六科（數學分數A、數B)且在「命題趨勢」（素養導向考題）、「混合題組」題型、卡卷合一（A3答題卷上有答案卡和答案卷）、測驗方式（混合題型與非選擇題的佔比）等面向，皆異於過往。由於沒有任何參考依據的翻篇式改變，讓多數考生的不安感與壓力爆表。加上倘若萬一學測沒有考好，需要再拚分科測驗時，國、英、數乙三科不能重考，只能以學測成績採計，三科一次定生死的新制，同學們首先必須面對與接受完全沒有考壞或失常的權利。

所以，心態上要調整，每天告訴自己新制學測只許成功不許失敗，只要跟著老師的建議按部就班，一定可以順利達陣。當時空背景與測驗條件改變之後，複習方法與方向需要機動調整。複習有方法，每科不盡相同，不是有讀、有背誦就好，更不是只要多背誦就能拿高分。新型學測的重點在於融會貫通。無論是數理類的公式或文史類的文字，透過理解、消化、記憶背誦、整合、運用等步驟將死的知識，變成活的能力，才是教育改革的初衷。

從時間、主題事件、因果、對照、差異化的融會梳理

名師帶路系列一共訪問了國、英、數、歷史（公民）、地理、化學、物理等各領域多位知名老師，分門別類的歸納整理，並配合時間軸抓出重點，然後整理成QA形式，方便同學閱讀與查閱。例如，新制學測不論哪一科，閱讀能力皆很重要，因此必須廣泛閱讀，增強閱讀能力。跨界、跨科與融入時事是趨勢，複習文史地科目時，可以時間軸、主題軸搭配思考，挑選出重要專題事件，然後在腦子裡建立起不同國家、地區，在相同時間裡所發生的事件；或類似事件在不同國家與區域的時間點與其影響與因果關係互做比較，讓自己站在制高點去整體架構與思維，並建立屬於自己梳理後的樹狀圖，腦海裡統整時間、事件、因果、對照性、差異化後的知識都有其位置，如此面對跨冊、混合題型、素養題型時較容易作答。

「最壞的時代，有最好的選擇」。面對新制學測，同學們不該害怕，因為考生的立足點都一樣，你沒有前例可參考，同儕也沒有，其次心態上要調整，每天大聲告訴自己新制學測只許成功不許失敗，為了成就更好的自己，只要跟著老師的歸納與建議的方法，按部就班複習，一定可以順利達陣，進入理想大學與心儀系所。