臺北市士林區公所與銘傳大學傳播學院合作，為新移民朋友舉辦網路新媒體應用課程，透過分享讓新移民朋友們學會手機上簡單的App應用軟體，學習設計自己名片和菜單，以及善用社群媒體宣傳與推廣自己的品牌。

9/17的活動，主要是介紹CANVA App，用低成本設計出自己的名片及菜單海報，或是做出IG貼圖的內容，並突顯自己及產品的特色。尤其在App體驗的過程裡，在場許多新移民朋友都是新手，因為不同國籍的關係，每位學員們使用的文字語言都不一樣，導致部份學員在下載和登入時就出現了狀況，參與服務的學生立刻主動協助，讓新移民朋友直呼：「有人在旁邊教真好」。

新移民朋友們學習用手機App，在一旁的大學生也都即時提供協助。

主辦單位特別邀請了銘傳大學廣銷系助理教授莊東燐擔任講師，引導學員們瞭解關於FB粉專和社團的差異，以及IG 和FB的不同用途領域，幫助他們抉擇哪個社群媒體最適合自己。此外，莊東燐鼓勵大家可以善用文字或影片作為發文的素材，有效吸引更多粉絲的關注；在設計名片方面，則是介紹字體和顏色重要性，以及如何呈現出個人的能量和效果。

除了網路新媒體應用課程之外，還開辦「創業新時力-網路行銷簡單上手」等課程，教大家利用光影及構圖拍出好照片，輕鬆透過網路行銷店家及自己。士林區區長洪進達表示，這段時間因為疫情影響，很多實體店面經營都受到考驗，也讓網路行銷變得更重要，所以新移民朋友學會用手機拍照及新的行銷方法都是未來很受用的。

講師蔡禮安現場示範不同的光線拍攝效果及小技巧，引起新移民朋友們的共鳴，筆記外也拿起手機嘗試。課程中蔡禮安並分享自己的創業經過，他教新移民朋友如何從生活中找出拍照的題材。他說，創業時除了商品外，也可以從生活中透過觀察及互動，把攝影帶入日常，透過幫家人攝影或漫步街頭時發現的景色，可以找到更多拍攝值得練習的題材，尤其是放在社群平台中，有時會有意想不到的行銷效果。

藉由銘傳傳院與士林區公所合辦的活動，新移民朋友們收穫良多，無論未來是否創業，透過課程讓他們能夠擁有一項可以帶著一輩子的技能，對未來在創業或行銷的道路上，輕鬆找到屬於自己的平台和能量，走得更加順遂。

講師蔡禮安(右上)教授學生如何用手機拍照。(銘傳大學提供)