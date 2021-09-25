國文科名師：林宗賜

經歷：78-97 年 師大附中國文老師

國文科專業輔導老師

國文科名師：林宗賜。

Q1. 新課綱的改革，新型學測國文科的命題差異？

重點：測驗題與國寫，其命題範圍增廣，但大致仍保持基本題型的配分比例。

˙ 不管新課綱怎麼改革，學測考試內容「測驗題」與「國寫」，約各佔50%。

˙ 新課綱國文命題，仍會有「基本題型」的配分比例。

˙ 測驗題重在鑑別閱讀能力，閱讀能力強，就容易得高分。

˙ 國寫可能包含長文、短文、簡答題或填充。

˙ 改錯、注音、詞語解釋約佔6-8分；成語運用約6分。

˙ 理解比記憶的命題多。最需要加強的是閱讀測驗，佔分約測驗題的一半。

˙ 命題範圍不限課本，甚至是課外多於課內，但仍與課文有關，只是加以引申。

˙ 國學常識語文學史部分，不必強記資料，要活用。舉例來說，天干地支就可與生活結合，如問民國110年是什麼年？(辛丑年)那民國109年是什麼年？(庚子年)。這類題目很容易作答，只要有國學概念就不必擔心。

剖析國文科學測十大命題重點。

Q2. 面對國文混合測驗題型，該如何針對多元題型答題？

重點：了解「核心概念」應對多元題型。

新課綱的測驗題可能採混合題，除選擇題之外，還包括簡答題或填充題。只要練好基本功，不管什麼題型都能應付裕如。素養題、跨領域題皆是新型學測的重點，可練習大考中心研發的國寫參考題目，也可參考近三年的學測國寫命題。

Q3. 閱讀測驗取材範圍廣泛，尤其面對文言文閱讀，應如何應對與複習？

重點：廣泛閱讀，增強閱讀能力。

閱讀測驗佔分最高，取材內容較多元，所以廣泛閱讀，最能增強國文實力。一般來說，考生白話閱讀能力較佳，文言文閱讀能力較弱，建議多讀簡短的文言文，可請國文老師提供閱讀材料，古人的筆記中也有很多適合閱讀的材料。

Q4. 學測國寫勝出的關鍵？

重點：「知性的統整判斷」與「情意的感受抒發」是命題的方向。但先要培養國文基本功。(審題、立意、取材、分段、修辭)

審題立意→以「同情」為例，若把重點放在「同情的重要」，不如比較「同情與濫情」之不同，或「施予者跟接受者應該如何對待？」就更深入了。

取材→寫個人經驗較真切，但若沒這方面的經驗，從所見所聞或書本媒體獲得的知識，也都可採用。

分段→不外乎起、承、轉、合，只要醒目、合理就可以。

修辭→譬喻與映襯是最好用的修辭方式，譬喻可將抽象概念具體描述；映襯的烘托對比，可使人印象深刻。

Q5. 國寫考驗考生基本功，在複習上有什麼秘訣？

重點：增加閱讀並關注人文素養議題、練習模擬例題。

國寫就是要多閱讀，並多關心人文素養與時事議題，如新移民、街友、疫情、AI等社會議題。建議將近三年內的國寫題目及大考中心的研究試題模擬練習，並請教國文老師指導。

國寫只要言之成理，言之有物，就能得高分。不必揣摩閱卷老師可能比較喜歡那種說法。例如題目「塗鴉好不好？」你可以認同，也可以反對。

Q6. 新課綱跨領域學習，國文考試有什麼趨勢？

重點：具有「正反面思想的申論」、「對社會時事議題的關懷」。

新課綱的精神，強調語文學習「重視理解，不要死記」，要「活學活用」，跨領域學習。而「社會時事議題」，則從不同面向探索，「正面反面」意見均可申論。

Q7. 素養題型增加是否可以不用閱讀國文課本？

答案是不行。雖不用硬記課文註釋，卻須了解每課文章想傳遞的要旨，例如韓愈的

《師說》，重點就是強調老師的角色，課文中的「師者，所以傳道、受業、解惑也」，就是重點。希望同學上課一定要認真聽講。

Q8. 新型學測國文需要注意的幾項重點題型？

111學測國文命題機率前10大單元測驗題部分：

1. 課文需掌握大意，不必死記瑣碎的字詞。

2. 要認識國文命題基本題型及佔分的比重。

3. 注音、改錯、字詞成語佔分約八至十分。

4. 重組與字詞填空，可從前後文意找答案。

5. 白話與文言閱讀佔分最高，需廣泛閱讀。

6. 文學史與國學常識命題與現代生活結合。

國寫部分：

7. 留意大考中心研發試題及前三年國寫題。

8. 多模擬練習混合題型(請參考新式題型)。

9. 加強基本功(審題、立意、取材、分段、修辭)

10. 模擬各種題型(長篇、短篇)、(論說文與抒情文)

Q9. 培養國文素養時應具備的心態？

重點：適應社會改變、轉念、自信、不藉口

考生要「適應社會改變」，也需要「轉念」，不要抱怨「為什麼我是新課綱的白老鼠」，不管世代如何更迭，具備堅強實力，就能克服萬難，迎接勝利。

心理上不應未戰就怯戰，要勇於接受挑戰，碰到問題積極面對、肯定自己，不為失敗找「藉口」，才能找到成功的「出口」！

Q10. 給新型學測考生的建議與勉勵？

「新課綱雖然改變，在學習上當然要重新適應。」本文已點出國文測驗的新方向，提示應考的重點，期望能協助學子開拓新的閱讀格局，在考場上旗開得勝。