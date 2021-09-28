英文科名師：高漢梃(BEN)

得勝者英語總監暨新課綱教材研究部、學測班英文教師

空中美語前總編輯、英商路透前特派員

國立政治大學 英國語文學系畢業

英文科名師高漢梃(BEN)。

根據招聯會頒布多元入學方案，111學測旨在評量學生基本核心能力，著重素養導向試題。英文基本核心能力含括單字(共六冊6000單)、片語、文法句構、閱讀理解、作文等傳統語言能力；這些基本知識則為英語素養提供養分，是英語素養的基礎。英語素養命題旨在測驗學生是否有整合(歸納)知識、運用上述語言技巧，在情境中作答的能力。

BEN老師不藏私公開新學測必勝七大能力

能力一：適應「學測英文素養化」

重點：不能再靠「背多分」。因應素養導向、情境布題，111學測英文科試題納入《混合題》《篇章結構》等新題型，缺乏可供參考的考古題，對新課綱首屆學生來說，111學測將充滿不確定性。同時，為了因應「學測英文素養化」，文章取材、題目設計方向將迥異於以往，同時延續近年來跨單元/跨領域/跨學科命題趨勢，這麼一來，對於傳統「背多分」或只讀課本的同學將帶來較大壓力。

能力二：以英文探索生活

重點：從日常與周遭事物學關鍵字。108課綱是為培養學生全球素養所打造的課綱，它不再是原本的教科書式英文，只為了文法、句型或單字而編撰，其取材與「全球素養」息息相關，試圖培養我國高中生厚實的英語實力，以英文探索生活，從己身出發。舉凡同儕關係、兩性交友、心理壓力問題、傑出領袖議題、飲食、醫療保健、科技，再到對於自身國家的了解，最終延伸到與世界接軌的人道關懷、兩性平權、全球糧食、醫療保健、經濟、環保及永續發展等議題皆可能入題。

能力三：熟悉基本題型

重點：解構舊課綱末代學測英文出題的方向。新課綱的指考計分方式大改革，111指考將不考英文，改採計學測英文成績，學測成績將換算成指考分數，且採全新45級分制，這將大幅提高學測英文科的重要性，因為學測英文成績將可「一魚兩吃」。但也因為111學測英文是首度施測，為避免衝擊過大，基本題與素養題占比，必然與110學測相仿或稍往新課綱素養精神靠攏，因此111學測英文要考好，必然要仔細解構舊課綱末代學測英文出題的方向。

能力四：字彙記憶掌握「一字多義」

重點：從高一開始及早背好6000單字。僅管111學測英文單字數目從7000單縮減至6000單，刪減的多為不合時宜、冷僻或不同詞性但系出同源的單字，其施測範圍及難度仍未變。

參酌110學測考題發現，字彙題仍以四、五、六級單字為主，且單字意義會考第二層、甚至第三層字義，這與以往不同，且選項單字多為五、六級單字。此外，閱測中課外及專有名詞仍多，這也是同學應當注意的。建議同學及早背6000單字，應注意「一字多義」，除了最常見字義，應留意其他用法；課外單字可依新課綱主題分門別類、加以整理並背誦。

能力五：大量閱讀、接觸不同主題及文本

重點：平日多元接觸英語媒介。觀察110學測英文，施測文章的主題取材廣泛，多數來自全球各地、不同主題的專業性網站，時事新聞如新冠肺炎反而未入題。

建議平時除了課本、英語雜誌、報紙，同學可培養閱讀網路英語文章的習慣，天天接觸，便可拓展國際視野，內化英語知識。

能力六：培養批判性思考能力

重點：習慣以英文整理思緒，整理筆記。110學測英文閱測題目設計，不再僅偏重於文章細節，許多都在測驗學生歸納、整合、分析、推論的能力，這也是學生亟需留意的，因為答案再也無法按圖索驥、不容易一眼看出。

能力七：提升全面性閱讀力

重點：多做題型練習。111學測試題新增兩類新題型——篇章結構及混合題。前者改編自舊制指考試題，配分8%，測驗考生分析文章架構的能力；後者為全新題型，配分10%，融合選擇、填空、完成句子、回答問題、文章結構、表格題等，文本不侷限於文章，可能同時出現圖片或圖表。整大題考驗考生全面性閱讀能力，以及測試考生分析文本、做出結論的能力。

最後，111指考分科考試，除了國文科，英文科亦不另行施測，將學測實際得分換算為45級，亦即將以往學測的第15級分，細分為43~45三個等級，筆者初估若要得到指考英文滿級45級的分數約在94分上下，大約是前1%考生的平均分數。因此，111學測伊始，英文科的重要性必然大幅提升。

BEN老師帶領大家盤點十二大命題趨勢：

111學測命題必然向108課綱「全球素養」(global competence)的精神靠攏。就筆者個人觀察，早在109年學測英文考題已現出端倪，110年的英文命題更進一步彰顯新課綱精神，以下為近兩年英文科考題分類。

總之，新課綱英文旨在測試學生「思考力」，單字、片語、句型、文法、翻譯、寫作固然是重要的基本功，需要好好練習，但廣泛的接觸及批判性思考才是與快速變化的國際社會接軌的上上策。