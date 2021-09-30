數學科名師：許智超

成功高中、成大機械工程學系畢業

台大應用力學研究所碩士班畢業

國防部中科院助理研究員

新竹法老師文教機構數學教師

台北得勝者文教數學教師

數學科名師：許智超

在108課綱中，數學科分為數A與數B兩考科，對應到不同科系對數學的需求，但兩者在教學內容差異約為2章，因此許智超老師建議不需刻意分出數A與數B，藉此增加科系選擇。針對學測衝刺，智超老師統整出三大複習方向、三大重點與四大心態，讓考生能在考場完美發揮實力。

三大複習方向

方向一、各單元的基本觀念建立

根據統計，過去數學科約有50%試題為基本觀念題型，因此對於數學能力較差的考生，把課本上的基本題型讀熟，就能在學測至少拿到50分。而108課綱在編排上採用螺旋式設計，很多單元皆有跨冊，複習時採用主題式較好整合。

主題分類如下：

(1)分析學：數列級數、數線幾何、多項式（跨一二冊）

(2)代數學：指數對數(跨一三冊)

(3)平面幾何學：直線與圓、三角學（跨一 二三冊）

(4)機率統計學：排列組合、機率期望值、數據分析

(5)向量學：平面向量

(6)空間學：空間概念、空間平面與直線（數 A）、圓錐曲線的截痕（數 B）

(7)線性代數：矩陣

方向二、素養導向試題設計

在新課綱中，為了讓學科能與生活更貼近，題幹敘述較過去複雜許多，考生必須擁有能從文章理解試題中數學觀念的能力，因此大量閱讀試題也是準備108課綱學測的方向之一；其次則是分析推論能力，此為針對選修數B的考生，由於新課綱中數B的課程較著重計算而無分析過程，因此在面對需要分析題意的考題時容易無法理解試題；最後一點是整合運用能力，針對新課綱試卷最後兩題（第18題與第19題）的混合題，無論數A或數B都屬於在課程中較少練習的討論型試題，且兩題具有連續性，若第18題做錯則第19題也會跟著錯，而兩題配分又多達15分，可說是數學科的高分關鍵。

方向三、跨領域學科整合

跨學科的整合是新課綱強調的重點能力之一，因此考生在準備各科目的同時，也要聯想到該科目單元與其他科目的相關性，如此在面對跨領域試題才能完美發揮。例如數學科與物理科在運動學的結合，可以在向量單元出題；與音樂科的十二平均律結合，可在等比數列與指對數出題等。

解析數學主題式學習的三大重點

重點一、找個能引領學習的老師

好的老師會以課本為主幹來設計主題，引起學生的興趣，再加上完整的補充，將被螺旋式打散到支離破碎的課程整合起來，起承轉合巧妙的一氣呵成。

重點二、萬事起頭難

練基本功是最耗時的。聽懂數學後，最重要的是「適時」地練習題目，海量地練題反而不需要。適時是指下課後的當天立即將所讀懂的內容重新複習一遍，寫下屬於自己的筆記和結論。隔天馬上利用作業或練習題加強驗證自己獲得的心得，不會的趕快重新檢視觀念是否正確，而不是抱著詳解，試圖去了解詳解的作法，真正的學會是解決自己卡關的部分。一旦養成好習慣，讀書才能事半功倍。

重點三、將螺旋式的課程安排當作複習

因為有好的老師引領進門，再加上好的讀書習慣養成，所以在學習上比較紮實。此時就可將螺旋式分散的課程，例如指對數，在高一時就將「對數律」學好，到高二上時就可當作複習，基礎穩固時對於老師更多的延伸教學才會有共鳴。

解析數學主題式學習的四大心態

心態一、必修課程減少更需用盡全力學才能找到興趣

不要太早定調自己數學不好。就像叫魚跟猴子比爬樹是不可能的，但如果不努力探索志向，怎麼知道自己是魚還是猴子呢？

心態二、想跨領域前先紮根求穩

如果小時候有學過才藝，應該能深深體會到練基本功的重要性，雖然過程辛苦，甚至需要一個人承擔壓力，但掌握技能後才能不斷面對一層層挑戰，超越自己的快樂，是筆墨難以形容的。

心態三、數A、數B不是重點

數學科雖然在各科系的採計標準不一，但若是因目標為數B科系就不在數學科努力，當成績不理想得再考分科測驗時，數B並沒有第二次機會能夠補救，而會直接換算成分科測驗成績。因為數A與數B在教學內容上僅約有2章的差異， 所以如果同學不想把路走到死胡同，就必須正確認知。不管數A數B都是學習數學，重點都在培養閱讀理解能力、分析推論能力與整合理解能力。以台大財金與中興財金為例，台大財金採計數A，中興財金採計數B，以一個想以財金為志向的同學而言，硬要分A、B的話，又該如何取捨呢？

心態四、堅持到底

一下子就想著放棄的人，連努力都談不上，更不用講到天賦。沒有全情投入怎麼會知道自己能走多遠。

智超老師解析111 學測數學命題機率前十大單元

1.基礎觀念、公式運算單元——程度後段考生須把握

a.指數對數運算

b.三角比的性質與應用：正餘弦定理與三角測量

c.平面向量：內積的運算

d.矩陣：數A平面上的線性變換、數B乘法反方陣

2.結合生活化單元——中間程度考生搶分關鍵

a.排列組合：如排課表、班表、表演順序

b.機率與期望值：如買彩券時機

c.條件機率與：貝氏定理、獨立事件：如全民普篩的偽陽性與偽陰性問題

d.數據分析：如圖表解讀、統計分析、策略分析

e.三角函數的圖形：如漲退潮問題、手機電磁波

3.空間幾何——頂尖程度考生決勝點

a.空間概念：空間理解能力

＞＞熱門校系社會組(文法商)採計數A、數B、不採計覽表

大學博覽會彙整製表。(資料來源/以直攻名校出刊時各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新滾動發布資料為主。)

大學博覽會彙整製表。(資料來源/以直攻名校出刊時各大學官網、招聯會及大考中心，若有差異以各資料來源最新滾動發布資料為主。)